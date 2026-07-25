В Джизаке описан автомобиль KIA К8 стоимостью 308 миллионов сумов

Государственные исполнители Джизакского городского отдела Бюро принудительного исполнения провели очередной рейд в целях обеспечения исполнения решений судов и других уполномоченных органов.

В ходе проведенных исполнительных действий выяснилось, что гражданин-должник вовремя не выполнил возложенные на него обязательства. В связи с этим зарегистрированный в качестве залогового имущества автомобиль марки KIA К8 стоимостью 308 миллионов сумов был описан. Согласно требованиям действующего законодательства, данное транспортное средство было временно изъято и помещено на штрафстоянку на хранение.

Данная мера была применена из-за уклонения должника от добровольного исполнения требований, указанных в судебном решении. Если он не погасит задолженность в полном объеме в установленный срок, в соответствии с действующим порядком описанный автомобиль будет выставлен на продажу, а вырученные средства будут направлены на покрытие интересов взыскателя.