В пользу предпринимателя взыскано 1 млрд 340 млн сумов

В результате полного исполнения судебного решения средства предпринимателя были восстановлены, что обеспечило важную правовую и финансовую гарантию для бесперебойного продолжения его производственной и сервисной деятельности.

Бюро принудительного исполнения Бектемирского районного отдела достигло очередного положительного результата в деле защиты интересов субъекта предпринимательства и обеспечения исполнения судебных решений.

Согласно решению Ташкентского межрайонного экономического суда, после поступления в производство отдела исполнительного документа о взыскании с организации-должника компенсации в размере 1 млрд 340 млн сумов в пользу взыскателя — ООО, в установленном законодательством порядке было возбуждено исполнительное производство.

В ходе исполнительных действий в отношении банковских счетов, автотранспортных средств, недвижимого имущества должника, а также операций, осуществляемых через таможню, были применены соответствующие меры ограничений и запретов.

В результате последовательных и эффективных мер принудительного исполнения с должника была полностью взыскана денежная сумма в размере 1 млрд 340 млн сумов и перечислена на расчетный счет предпринимателя.

Данные исполнительные действия свидетельствуют о практической результативности работы, проводимой по защите законных интересов субъектов предпринимательства, их поддержке и созданию стабильной правовой среды для их экономической деятельности.

Бюро принудительного исполнения продолжает системную работу по надежной защите прав и законных интересов предпринимателей, обеспечению своевременного и полного исполнения судебных документов.