Занесенный в Красную книгу серый варан выпущен на волю после 7 лет лечения

В Самаркандской области редкий серый варан, найденный раненым, провел под уходом семь лет и снова был возвращен в дикую природу. Это животное относится к числу видов, занесенных в Красную книгу.

Варан был обнаружен несколько лет назад в пустыне Нурабада еще молодым и раненым. Поскольку ему требовалась специальная помощь для выживания, его доставили в реабилитационный центр.

Специалисты долго лечили животное, постоянно контролируя его питание и передвижение. После обследований выяснилось, что его здоровье восстановилось и оно способно жить самостоятельно.

После этого серый варан был выпущен в Карнабскую пустыню Нурабадского района. Эта территория считается его естественной средой обитания.