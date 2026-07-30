Занесенный в Красную книгу серый варан выпущен на волю после 7 лет лечения
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В Самаркандской области редкий серый варан, найденный раненым, провел под уходом семь лет и снова был возвращен в дикую природу. Это животное относится к числу видов, занесенных в Красную книгу.
Варан был обнаружен несколько лет назад в пустыне Нурабада еще молодым и раненым. Поскольку ему требовалась специальная помощь для выживания, его доставили в реабилитационный центр.
Специалисты долго лечили животное, постоянно контролируя его питание и передвижение. После обследований выяснилось, что его здоровье восстановилось и оно способно жить самостоятельно.
После этого серый варан был выпущен в Карнабскую пустыню Нурабадского района. Эта территория считается его естественной средой обитания.
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