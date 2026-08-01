История шелководства переписывается: в Узбекистане найдено 4-тысячелетнее свидетельство

·0·Узбекистан
История шелководства переписывается: в Узбекистане найдено 4-тысячелетнее свидетельство

Археологические находки, обнаруженные на древнем памятнике Сапаллитепа в Сурхандарьинской области, показали, что история шелководства в Центральной Азии может быть намного древнее, чем предполагалось ранее.

В ходе исследования с участием ученых из Washington University in St. Louis и других специалистов на памятнике было обнаружено три хорошо сохранившихся кокона тутового шелкопряда. Их возраст оценивается примерно в 4 тысячи лет. Эта находка свидетельствует о том, что деятельность, связанная с разведением шелкопряда или производством шелка на территории современного Узбекистана, могла существовать почти за 2 тысячи лет до формирования Великого шелкового пути.

Прежние научные представления сводились к тому, что первыми центрами шелководства был древний Китай, а технология производства шелка впоследствии распространилась в Центральную Азию по торговым путям. Новая находка же указывает на то, что этот процесс был гораздо более сложным, и шелководство могло появиться в Южной Центральной Азии очень рано или проникнуть в этот регион с древнейших времен.

В то же время ученые подчеркивают, что находка еще не дает оснований для вывода о том, что «шелководство зародилось именно в Узбекистане». Для этого требуются дополнительные археологические и научные доказательства. Тем не менее, находки в Сапаллитепе показывают, что роль Центральной Азии в истории шелководства может быть гораздо более значительной, чем думали раньше.

Интересно, что шелководство в Узбекистане до сих пор остается одной из важных традиций. ЮНЕСКО также признала шелководство и практику традиционного производства шелка в странах Центральной Азии, включая Узбекистан, и других государствах объектом нематериального культурного наследия человечества.

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