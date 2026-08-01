Президент ФИФА Джанни Инфантино принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 27-летию восшествия на престол Марокко. В ходе визита глава мирового футбола с воодушевлением высказался о североафриканской стране и ее безграничной любви к футболу. Как сообщает издание КОПЭ, Инфантино не сомневается, что проведение ЧМ-2030 именно в Марокко сделает турнир неповторимым.

Zamin.уз представляет анализ исторического заявления Инфантино и особенностей предстоящего мундиаля.

«Я чувствую себя как дома»

Приняв участие в официальном приеме, организованном королем Марокко Мухаммедом ВИ в Рабате, Инфантино не скрывал своих искренних эмоций. Глава ФИФА подчеркнул, что каждый раз, приезжая в эту прекрасную страну, он ощущает особую теплоту и гостеприимство.

«Для меня огромная честь и высокая привилегия принять участие в праздновании Дня престола в Великом Королевстве Марокко. Я чувствую себя так, будто нахожусь в собственной стране», — сказал Инфантино журналистам.

Президент ФИФА отдельно остановился на энтузиазме марокканского народа по отношению к футболу. По его мнению, огромная преданность и поддержка страны в адрес «атласских львов» станут прочным фундаментом для успеха ЧМ-2030.

«Марокканцы — истинные фанаты футбола, которые с огромной радостью и особым энтузиазмом празднуют достижения своей национальной сборной. Я становился свидетелем этого уже много раз», — добавил функционер.

Синтез красоты и истории: ЧМ-2030

Именно эта огромная любовь и красота страны побудили Инфантино сделать смелое заявление о будущем ЧМ-2030. По его словам, Марокко, принимающее турнир совместно с Испанией и Португалией, сделает соревнование лучшим в истории.

«Без сомнения, ЧМ-2030 станет лучшим и самым прекрасным чемпионатом мира в истории. Он будет таковым, потому что пройдет в Марокко — прекраснейшей из прекрасных стран», — твердо заявил Джанни Инфантино.

Этот мундиаль войдет в историю не только благодаря красоте Марокко, но и своему уникальному формату. Чемпионат 2030 года совпадает со столетием проведения первого мундиаля в истории.

Для информации: ЧМ-2030 пройдет сразу в шести странах на трех континентах. Основная часть соревнований состоится на полях Марокко, Испании и Португалии, в то время как три южноамериканские страны — Уругвай, Аргентина и Парагвай — проведут по одному матчу открытия. Ожидается, что это будет самый масштабный и исторический мундиаль в истории футбола.

Заключение

Визит Джанни Инфантино в Марокко и его вдохновляющие слова вызвали большой резонанс в футбольном мире. Уникальный формат ЧМ-2030 и статус хозяев такой прекрасной и преданной футболу страны, как Марокко, вселяют надежду на то, что турнир действительно станет незабываемым и неповторимым. А слова Инфантино «Да здравствует Марокко! Спасибо, что приняли меня» являются ярким свидетельством его уважения и доверия к этой стране.

Отправьте этот важный футбольный анализ своим друзьям и любителям спорта! Многие должны знать об этих исторических новостях ЧМ-2030.

А как вы думаете, сможет ли ЧМ-2030 действительно стать самым прекрасным мундиалем в истории? Оставляйте свои мнения в комментариях!