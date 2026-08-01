Новый тренд в интернете: набирают популярность размытые селфи детей

В социальных сетях в последнее время набирает обороты тенденция делиться случайными, размытыми и немного забавными снимками вместо идеальных кадров. Особый интерес у пользователей вызывают естественные и спонтанные селфи детей.

Сообщается, что толчком к распространению этого тренда послужил необычный случай на странице бренда «сахаба_абая» в Саудовской Аравии. На странице бренда случайно опубликовали размытое селфи ребенка. Неожиданно снимок не стали удалять, он привлек внимание пользователей, и после его распространения другие страницы также начали обращаться к контенту в таком стиле.

Сегодня же в социальных сетях именно естественность и несовершенные кадры вызывают особый интерес. Некоторые бренды в рекламных постах вместо профессиональной съемки используют простые, случайные и искренние моменты. Такой подход объясняется тем, что он делает контент для аудитории более реальным и близким.

Специалисты также отмечают, что на фоне усталости от стремления к «идеальному» внешнему виду в соцсетях растет интерес к естественным фотографиям и контенту без фильтров.

Поэтому снимки, которые раньше считались некачественными или сделанными случайно, теперь, наоборот, превращаются в символ искренности и естественности. Такой контент с участием детей вызывает особый отклик у интернет-пользователей.