Революция в обороне США: собран первый автономный боевой самолет Fury!

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Революция в обороне США: собран первый автономный боевой самолет Fury!

Фото: © Anduril Industries

В оборонной промышленности США произошло историческое событие: ведущая компания в сфере военных технологий Anduril Industries собрала первый образец полуавтономного боевого самолета Fury (FQ-44) на своем новом комплексе «Арсенал-1» в штате Огайо. Это оценивается как решающий этап в проекте, который должен стать одним из крупнейших и наиболее современных промышленных комплексов по массовому производству автономных боевых систем в стране.

Zamin.uz представляет анализ этого беспрецедентно быстрого проекта, возможностей нового автономного боевого самолета и стратегического значения завода «Арсенал».

В рекордные сроки: от строительства до прототипа всего 557 дней

Темпы возведения нового комплекса компании Anduril Industries и выпуска в нем первой продукции оказались невероятно быстрыми. По данным компании, первый самолет Fury сошел с конвейера 27 июля текущего года.

Самое удивительное, что это событие произошло всего через 557 дней после официального объявления о строительстве завода. Процессы же серийного производства были налажены еще в марте — на три месяца раньше изначально запланированного срока. Строительство целого крупного промышленного комплекса, установка необходимого оборудования, привлечение специалистов и сборка первого самолета были завершены менее чем за два года. Для традиционной оборонной промышленности это беспрецедентный результат.

Что такое Fury (FQ-44) и зачем он нужен ВВС США?

Fury (FQ-44) — это полуавтономный боевой самолет с высоким уровнем искусственного интеллекта и системами автономного управления, специально разрабатываемый для Военно-воздушных сил (ВВС) США. Его главная особенность — возможность самостоятельно выполнять сложные боевые задачи при минимальном участии человека.

Это важный шаг, направленный на повышение боевого потенциала ВВС, снижение рисков для пилотов и применение тактик нового типа с помощью автономных технологий. В июне ВВС США выбрали проект Fury для перехода на следующий этап — серийного производства, что еще больше повышает вероятность принятия самолета на официальное вооружение в будущем.

Комплекс «Арсенал-1»: Scale, Runway и 150 самолетов в год

В Anduril Industries подчеркивают, что существующая производственная линия на комплексе «Арсенал-1» уже сейчас способна выпускать до 150 самолетов Fury в год. После полного завершения строительства «Арсенал-1» превратится в современный промышленный комплекс площадью 465 тысяч квадратных метров, расположенный недалеко от Международного аэропорта Рикенбакер в штате Огайо.

Самое главное, что комплекс напрямую соединяется с взлетно-посадочной полосой, что позволяет испытывать, настраивать и совершенствовать только что сошедшие с конвейера самолеты прямо на месте. Это максимально сокращает время между производством и испытательными процессами.

Заключение и анализ: Огайо — новый центр авиационной и оборонной промышленности

Запуск производства Fury в Огайо не случаен. Это неотъемлемая часть стратегии по развитию авиационной и оборонной промышленности, реализуемой правительством штата Огайо. Руководство региона уделяет особое внимание привлечению компаний, способных быстро переводить передовые военные технологии в серийное производство, и Anduril служит в этом примером. В обороне США начинается новая эпоха, в которой оперативность, автономность и массовость имеют решающее значение.

Отправьте этот важный анализ своим друзьям и любителям оборонных технологий! Многие должны знать об этом резком повороте в массовом производстве автономных боевых самолетов в США.

Как вы думаете, как массовое производство автономных боевых самолетов изменит характер будущих конфликтов? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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