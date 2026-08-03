ФИДЕ рейтинги: Синдаров 4-ўринда, Ўзбекистондан икки шахматчи топ-10да
Халқаро шахмат федерациясининг 2026 йил 1 август ҳолатидаги янги рейтинги Ўзбекистон шахмати учун яна бир тарихий манзарани намоён қилди. Жавоҳир Синдаров 2777 Elo балли билан дунёнинг тўртинчи рақамли шахматчиси бўлиб қолган бўлса, Нодирбек Абдусатторов 2762 балл билан кучли ўнликдаги ўрнини сақлаб қолди.
Янги рўйхатнинг энг эътиборли жиҳатларидан бири — жаҳон топ-10лигида фақат АҚШ ва Ўзбекистондан биттадан ортиқ шахматчи бор. АҚШ уч гроссмейстер билан етакчилик қилса, Ўзбекистон икки вакили билан дунё шахматининг энг кучли давлатлари қаторида турибди.
Синдаров Карлсен таъқибчилари орасида
Жавоҳир Синдаровнинг классик шахматдаги рейтинги 2777 баллни ташкил этди. Ўзбекистонлик гроссмейстер 4-ўринни сақлаб қолиб, Магнус Карлсен, Фабиано Каруана ва Ҳикару Накамурадан кейин жойлашди.
Рейтинг пешқадами Магнус Карлсенда 2823 балл бор. Синдаровни норвегиялик шахматчидан 46 балл, иккинчи ва учинчи ўриндаги Каруана ҳамда Накамурадан эса атиги 15 балл ажратиб турибди.
Июль рейтингида ҳам Синдаров 2777 балл билан тўртинчи, Абдусатторов эса 2766 балл билан олтинчи ўринда турган эди. Демак, Жавоҳир мавқеини ўзгартирмаган, Нодирбек эса тўрт рейтинг очкосини йўқотган.
Синдаров нафақат Ўзбекистоннинг биринчи рақамли шахматчиси, балки ҳозирда жаҳон рейтингидаги энг кучли осиёлик гроссмейстерлардан бири бўлиб турибди.
Абдусатторов икки поғонага пастлади
Нодирбек Абдусатторов август рейтингида 2762 Elo балли билан 8-ўринни эгаллади. У ўтган ойга нисбатан тўрт очко йўқотди ва икки поғона пастлади.
Абдусатторовнинг пасайиши натижасида америкалик Уэсли Со ҳамда Нидерландия вакили Аниш Гири биттадан поғона кўтарилди:
Уэсли Со — 2765 балл, 6-ўрин;
Аниш Гири — 2764 балл, 7-ўрин;
Нодирбек Абдусатторов — 2762 балл, 8-ўрин.
Шунга қарамай, 21 ёшли ўзбекистонлик гроссмейстер дунёнинг энг кучли ўн шахматчиси орасида қолмоқда. Жавоҳир ва Нодирбек ўртасидаги рейтинг фарқи ҳозир 15 баллни ташкил этади.
Жаҳоннинг энг кучли ўн шахматчиси
Ўрин
Шахматчи
Мамлакат
Рейтинг
1
Магнус Карлсен
Норвегия
2823
2
Фабиано Каруана
АҚШ
2792
3
Ҳикару Накамура
АҚШ
2792
4
Жавоҳир Синдаров
Ўзбекистон
2777
5
Винсент Кеймер
Германия
2767
6
Уэсли Со
АҚШ
2765
7
Аниш Гири
Нидерландия
2764
8
Нодирбек Абдусатторов
Ўзбекистон
2762
9
Аржун Эригайси
Ҳиндистон
2759
10
Алиреза Фирузжа
Франция
2757
Фабиано Каруана ва Ҳикару Накамуранинг рейтинглари бир хил — 2792 балл. Бироқ расмий рўйхатда Каруана иккинчи, Накамура эса учинчи поғонага жойлаштирилган.
Франциялик Алиреза Фирузжа энг сезиларли силжишлардан бирини қайд этди: у саккиз рейтинг очкосини қўшиб, икки поғона кўтарилди ва кучли ўнликка қайтди.
Жавоҳирни олдинда тарихий баҳс кутмоқда
Синдаров 2026 йил июнь рейтингида фаолиятида илк бор жаҳоннинг тўртинчи рақамига айланган эди. FIDE ўша пайтда бу натижани ўзбекистонлик гроссмейстернинг шахсий рекорди сифатида қайд этган.
Энди Жавоҳирни фаолиятидаги энг катта синов кутмоқда. У 2026 йилги Номзодлар турнирида ғолиб бўлиб, амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммаражуга қарши шахмат тожи учун ўйнаш ҳуқуқини қўлга киритган.
FIDE маълумотига кўра, жаҳон чемпионлиги баҳси 25 ноябрдан 15 декабргача Швейцариянинг Женева шаҳрида ўтказилади. 20 ёшли Гукеш ва Синдаров ўртасидаги учрашув шахмат тарихидаги энг ёш жаҳон чемпионлиги баҳси бўлади.
Ўзбекистон жаҳон шахматининг асосий кучига айланди
Бир вақтнинг ўзида икки ўзбекистонлик шахматчининг жаҳон топ-10лигида туриши тасодифий натижа эмас. Синдаров ва Абдусатторов энди шунчаки истиқболли ёшлар эмас — улар элита турнирларида Карлсен, Каруана, Накамура ва бошқа юлдузлар билан тенг курашаётган гроссмейстерлардир.
Август рейтингида Жавоҳирнинг 4-ўринни сақлаб қолиши ва Нодирбекнинг кичик пасайишга қарамай топ-10дан чиқиб кетмагани Ўзбекистон шахматининг юқори даражадаги барқарорлигини кўрсатади.
Энди асосий интрига — Синдаров 2800 баллик тарихий чегарага яқинлаша оладими ва Абдусатторов йўқотилган позицияларини қанчалик тез қайтариб олади?
Сизнингча, яқин келажакда қайси ўзбекистонлик шахматчи Магнус Карлсенга асосий рақиб бўла олади? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…