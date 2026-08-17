Национальная свадьба узбекского парня и нидерландской девушки (видео)

Некоторые встречи — не случайность, а прекрасный замысел судьбы. Нидерландка Мария и узбекский парень Хусниддин случайно встретились на дне рождения, влюбились друг в друга и решили идти по жизни вместе.

Их свадьба стала праздником, в котором гармонично соединились две культуры и богатые узбекские традиции. Торжество началось по национальным обычаям.

И невеста, и жених предстали на свадьбе в национальных нарядах, привлекая внимание гостей. Особенно зарубежные гости с большим интересом восприняли узбекскую национальную одежду, украшения и традиции. Они отметили, что прежде никогда не видели такой свадьбы.

Для иностранных гостей исполнили узбекские национальные танцы. Друзья жениха-узбеки показали им танцевальные движения и активно вовлекли гостей в праздник.

Во время свадьбы не было множества лишних обрядов. Однако совместный вальс жениха и невесты стал одним из самых трогательных моментов для гостей.

Ещё одной запоминающейся частью торжества стал обряд «келин салом», проведённый под руководством Шахлохоним. Для иностранных гостей эта традиция оставила особые и яркие впечатления.

В завершение свадьбы прозвучала песня «Ёр-ёр». Гости подпевали и танцевали, а жених и невеста с радостью наблюдали за этими прекрасными мгновениями, посвящёнными им.

Так свадьба, объединившая представителей двух культур и двух стран, прошла в атмосфере узбекского гостеприимства, национальных традиций и искренней любви.