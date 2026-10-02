Температура резко упадет: надвигается поток холодного воздуха — в горах ожидается снег

·56·Узбекистан
Температура резко упадет: надвигается поток холодного воздуха — в горах ожидается снег

К концу недели в Узбекистане ожидается резкое изменение погоды. Согласно официальному экстренному предупреждению Узгидромета, на территорию республики вторгается поток холодного и влажного воздуха. По метеорологическому прогнозу, осадки начнутся с севера, а затем усилятся по всей стране, в некоторых районах пройдут сильные дожди, а в высокогорных районах они перейдут в снег.

Согласно представленной синоптической карте, в некоторых регионах количество осадков может достичь от 10 до 25 мм и даже выше. Итак, когда и с каких регионов начнет поступать холодный воздух?

Хроника осадков: Когда и где они будут наблюдаться?

По данным синоптиков, холодные и влажные воздушные массы будут распространяться в следующие этапы:

  • 3–4 октября: Первые осадки придутся на северную часть и пустынные районы республики;

  • 4–5 октября: Волна влажного воздуха расширится и охватит все регионы страны;

  • Угроза сильных дождей и снега: Прогнозируется, что местами дожди усилятся и примут интенсивный характер, а в высокогорных районах они перейдут в снег;

  • Активные зоны на карте: На карте прогноза видно, что фронт осадков вытянется крупной линией, местами достигая показателей 10–25 мм по шкале интенсивности.

Детали резкого изменения погоды (Таблица)

Срок

Регионы

Ожидаемое погодное явление

3–4 октября

Север и пустынные районы

Вторжение холодного потока, дожди

4–5 октября

Все регионы

Масштабные дожди (местами сильные)

Горные районы

Высокогорные хребты

Ожидается переход дождя в снег

Уровень осадков

По интенсивным районам

На шкале карты указано от 0.5 до 25 мм

Источник

Агентство «Узгидромет»

Официальное предупреждение

Температура резко упадет: надвигается поток холодного воздуха — в горах ожидается снег

Специалисты призывают водителей повысить бдительность на дорогах, особенно учитывая условия гололедицы при передвижении в горных и перевальных районах.

Началась ли у вас в регионе заметная температура воздуха падать? Готовы ли вы к холодным и дождливым дням?

Оставляйте состояние погоды в вашем регионе в комментариях и отправьте это важное предупреждение своим близким через Telegram!

Узгидромет3–4 октябрясеверные осадкигорные районы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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