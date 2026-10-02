Температура резко упадет: надвигается поток холодного воздуха — в горах ожидается снег

К концу недели в Узбекистане ожидается резкое изменение погоды. Согласно официальному экстренному предупреждению Узгидромета, на территорию республики вторгается поток холодного и влажного воздуха. По метеорологическому прогнозу, осадки начнутся с севера, а затем усилятся по всей стране, в некоторых районах пройдут сильные дожди, а в высокогорных районах они перейдут в снег.

Согласно представленной синоптической карте, в некоторых регионах количество осадков может достичь от 10 до 25 мм и даже выше. Итак, когда и с каких регионов начнет поступать холодный воздух?

Хроника осадков: Когда и где они будут наблюдаться?

По данным синоптиков, холодные и влажные воздушные массы будут распространяться в следующие этапы:

3–4 октября: Первые осадки придутся на северную часть и пустынные районы республики;

4–5 октября: Волна влажного воздуха расширится и охватит все регионы страны;

Угроза сильных дождей и снега: Прогнозируется, что местами дожди усилятся и примут интенсивный характер, а в высокогорных районах они перейдут в снег;

Активные зоны на карте: На карте прогноза видно, что фронт осадков вытянется крупной линией, местами достигая показателей 10–25 мм по шкале интенсивности.

Детали резкого изменения погоды (Таблица)

Срок Регионы Ожидаемое погодное явление 3–4 октября Север и пустынные районы Вторжение холодного потока, дожди 4–5 октября Все регионы Масштабные дожди (местами сильные) Горные районы Высокогорные хребты Ожидается переход дождя в снег Уровень осадков По интенсивным районам На шкале карты указано от 0.5 до 25 мм Источник Агентство «Узгидромет» Официальное предупреждение

Специалисты призывают водителей повысить бдительность на дорогах, особенно учитывая условия гололедицы при передвижении в горных и перевальных районах.

Началась ли у вас в регионе заметная температура воздуха падать? Готовы ли вы к холодным и дождливым дням?

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