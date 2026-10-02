Илон Маск планирует расширить исследование космоса с помощью Starship

Предприниматель и инженер Илон Маск предложил радикально изменить масштаб научных исследований с помощью своего гигантского космического корабля Starship. По его мнению, транспортная система нового поколения позволит не только выводить на орбиту огромные телескопы, но и в будущем создавать научные обсерватории на поверхности Луны. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, многоразовая система Starship, создаваемая компанией SpaceX, как ожидается, будет способна выводить на орбиту более 100 тонн полезной нагрузки. Диаметр корпуса космического корабля, составляющий почти 9 метров, дает важное преимущество при размещении научного оборудования и крупногабаритных устройств.

Крупные телескопы и новые возможности

В настоящее время при проектировании современных орбитальных телескопов ограничения обтекателей ракет создают большие трудности. Например, главное зеркало известного телескопа James Webb имеет диаметр 6,5 метра, и его невозможно было разместить в ракете Ариане 5 в собранном виде. По этой причине ученым пришлось разделить зеркало на 18 отдельных сегментов и создать механизм, который раскрывается уже в космосе.

Вместительный объем корабля Starship открывает путь к обходу таких сложных конструктивных ограничений. Чем больше зеркало телескопа, тем больше света оно собирает, что значительно расширяет возможности наблюдения за самыми тусклыми и далекими объектами, неизвестными науке.

Огромные обсерватории на поверхности Луны

Илон Маск также продвигает идею использования поверхности Луны для изучения космоса, в частности, ее обратной стороны, скрытой от Земли. Обратная сторона Луны считается крайне удобной зоной для научных наблюдений, так как она естественным образом защищена от различных радиочастотных помех, создаваемых на Земле.

Ранее организация NASA также рассматривала концепцию Лунар Кратер Радио Телескопе. Согласно ей, в одном из огромных лунных кратеров планируется построить радиотелескоп, который сможет работать на частотах ниже 30 MHz, недоступных для изучения из-за ионосферы Земли.

Специалисты отмечают, что с помощью таких уникальных телескопов ученые смогут детально исследовать раннюю эпоху Вселенной, существовавшую до появления первых звезд и галактик. Ожидается, что Starship станет ключевым фактором в реализации этих масштабных научных проектов.