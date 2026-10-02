Илон Маск планирует расширить исследование космоса с помощью Starship

·20·Технологии
Илон Маск планирует расширить исследование космоса с помощью Starship

Предприниматель и инженер Илон Маск предложил радикально изменить масштаб научных исследований с помощью своего гигантского космического корабля Starship. По его мнению, транспортная система нового поколения позволит не только выводить на орбиту огромные телескопы, но и в будущем создавать научные обсерватории на поверхности Луны. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, многоразовая система Starship, создаваемая компанией SpaceX, как ожидается, будет способна выводить на орбиту более 100 тонн полезной нагрузки. Диаметр корпуса космического корабля, составляющий почти 9 метров, дает важное преимущество при размещении научного оборудования и крупногабаритных устройств.

Крупные телескопы и новые возможности

В настоящее время при проектировании современных орбитальных телескопов ограничения обтекателей ракет создают большие трудности. Например, главное зеркало известного телескопа James Webb имеет диаметр 6,5 метра, и его невозможно было разместить в ракете Ариане 5 в собранном виде. По этой причине ученым пришлось разделить зеркало на 18 отдельных сегментов и создать механизм, который раскрывается уже в космосе.

Вместительный объем корабля Starship открывает путь к обходу таких сложных конструктивных ограничений. Чем больше зеркало телескопа, тем больше света оно собирает, что значительно расширяет возможности наблюдения за самыми тусклыми и далекими объектами, неизвестными науке.

Огромные обсерватории на поверхности Луны

Илон Маск также продвигает идею использования поверхности Луны для изучения космоса, в частности, ее обратной стороны, скрытой от Земли. Обратная сторона Луны считается крайне удобной зоной для научных наблюдений, так как она естественным образом защищена от различных радиочастотных помех, создаваемых на Земле.

Ранее организация NASA также рассматривала концепцию Лунар Кратер Радио Телескопе. Согласно ей, в одном из огромных лунных кратеров планируется построить радиотелескоп, который сможет работать на частотах ниже 30 MHz, недоступных для изучения из-за ионосферы Земли.

Специалисты отмечают, что с помощью таких уникальных телескопов ученые смогут детально исследовать раннюю эпоху Вселенной, существовавшую до появления первых звезд и галактик. Ожидается, что Starship станет ключевым фактором в реализации этих масштабных научных проектов.

Илон МаскStarshipКосмический телескопЛунаНаучные исследования
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сокращения в центре NASA Годдард влияют на проекты космических телескоповСокращения в центре NASA Годдард влияют на проекты космических телескопов23 сентября 01:24Законы физики препятствуют плану Илона Маска по строительству города на ЛунеЗаконы физики препятствуют плану Илона Маска по строительству города на Луне16 сентября 22:54Космический телескоп Нанкй Граке Роман может прослужить до 22 летКосмический телескоп Нанкй Граке Роман может прослужить до 22 лет16 сентября 17:51Илон Маск: центры обработки данных можно запускать с Луны без ракетИлон Маск: центры обработки данных можно запускать с Луны без ракет6 июня 12:57Илон Маск планирует запускать по 30 Starship в день к 2030 годуИлон Маск планирует запускать по 30 Starship в день к 2030 году21 августа 14:52Илон Маск рассказал о следующих испытаниях и планах ракеты StarshipИлон Маск рассказал о следующих испытаниях и планах ракеты Starship20 августа 13:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27