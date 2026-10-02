В Европе резко выросли цены на флагманы Samsung Galaxy S26

·26·Технологии
В Европе резко выросли цены на флагманы Samsung Galaxy S26

Компания Samsung неожиданно повысила цены на свою новейшую серию флагманских смартфонов на европейском рынке. Хотя обычно в технологическом секторе стоимость новых устройств со временем снижается, в случае с линейкой Galaxy S26 было зафиксировано обратное — все модели подорожали. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, пересмотр цен затронул базовый Galaxy S26, среднюю версию Galaxy S26+ и топовую модель Galaxy S26 Ultra. Теперь покупателям придется тратить больше средств на приобретение этих флагманских устройств, чем раньше.

Динамика цен в разрезе моделей

Согласно обновленной ценовой политике, базовая версия смартфона Galaxy S26 с 256 GB памяти теперь продается за 1100 евро вместо 1000 евро. Вариант этой же модели с 512 GB памяти подорожал с 1200 до 1300 евро. В свою очередь, каждая модификация Galaxy S26+ также выросла в цене на 100 евро: версия с 256 GB теперь стоит 1350 евро, а версия с 512 GB — 1550 евро.

Наиболее значительные изменения произошли в самой дорогой версии серии — Ultra. В частности, цена Galaxy S26 Ultra с 1 TB встроенной памяти выросла сразу на 230 евро, увеличившись с 1920 до 2150 евро. Это существенный скачок для флагмана, который стал одним из самых дорогих серийных смартфонов на рынке.

Сравнение с предыдущим поколением

Новые цены заметно отличаются от стоимости линейки Galaxy S25, представленной в прошлом году. Для сравнения: на старте продаж Galaxy S25 с 256 GB памяти оценивался в 960 евро, модель С25+ — в 1170 евро, а С25 Ultra — около 1470 евро. Нынешнее поколение предлагается по значительно более высокой цене.

Эксперты и аналитики отмечают, что такой рост цен может быть связан с экономическими факторами в европейском регионе и изменением себестоимости комплектующих. Примечательно, что повышение цен коснулось только основной флагманской линейки, тогда как модель Galaxy S26 FE это не затронуло, и ее стоимость осталась прежней.

SamsungGalaxy S26 UltraСмартфоныЕвропаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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