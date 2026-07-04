В вузах Узбекистана откроются новые направления обучения

·32·Узбекистан
В вузах Узбекистана откроются новые направления обучения

В Узбекистане утверждён ряд новых направлений обучения для ступеней бакалавриата и магистратуры. Среди них — такие современные сферы, как дроны, мобильная робототехника, зелёная экономика, изменение климата и устойчивое градостроительство.

Нововведения направлены на подготовку конкурентоспособных специалистов для перспективных отраслей экономики, востребованных на рынке труда.

Классификатор официально обновлён

Согласно приказу министра высшего образования, науки и инноваций, в классификатор направлений и специальностей высшего образования внесены изменения и дополнения.

Данный документ зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Какие новые направления откроются в бакалавриате?

Согласно новому порядку, на ступени бакалавриата подготовка кадров будет осуществляться по следующим современным направлениям:

  • экология и окружающая среда;

  • зелёная экономика;

  • изменение климата;

  • возобновляемая энергия;

  • управление водными ресурсами;

  • мобильная робототехника;

  • беспилотные летательные аппараты — дроны;

  • устойчивое сельское хозяйство;

  • экотуризм;

  • железнодорожная инженерия.

Введение таких направлений, как дроны, робототехника и возобновляемая энергия, открывает новые возможности для абитуриентов, интересующихся современными технологиями.

В магистратуре также появились новые специальности

На ступени магистратуры внедрён ряд специальностей международного и стратегического значения.

В том числе:

  • международная энергетическая политика;

  • международная водная дипломатия;

  • циркулярная экономика;

  • устойчивые финансы;

  • экономика развития;

  • экологическое право;

  • международное торговое право;

  • теоретическая и инженерная физика;

  • урбанистика;

  • устойчивое градостроительство;

  • климатоустойчивое лесное хозяйство;

  • устойчивый туризм.

Ожидается, что данные специальности будут способствовать подготовке квалифицированных кадров для сферы энергетики, экологии, финансов, права и градостроительства в будущем.

Названия некоторых направлений изменены

Некоторые ранее существовавшие направления обучения в классификаторе также были переименованы.

В частности, направление бакалавриата в позиции 760 изменено на «Воспитательно-психологическое обеспечение сервисной деятельности».

Специальность магистратуры в позиции 766 утверждена под названием «Государственное и военное управление».

Кроме того, позиция 799 полностью исключена из классификатора.

Какое из новых направлений показалось вам наиболее перспективным?

РоссияМинистерство высшего образованиянауки и инновацийМинистерство юстиции
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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