В вузах Узбекистана откроются новые направления обучения

В Узбекистане утверждён ряд новых направлений обучения для ступеней бакалавриата и магистратуры. Среди них — такие современные сферы, как дроны, мобильная робототехника, зелёная экономика, изменение климата и устойчивое градостроительство.

Нововведения направлены на подготовку конкурентоспособных специалистов для перспективных отраслей экономики, востребованных на рынке труда.

Классификатор официально обновлён

Согласно приказу министра высшего образования, науки и инноваций, в классификатор направлений и специальностей высшего образования внесены изменения и дополнения.

Данный документ зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Какие новые направления откроются в бакалавриате?

Согласно новому порядку, на ступени бакалавриата подготовка кадров будет осуществляться по следующим современным направлениям:

экология и окружающая среда;

зелёная экономика;

изменение климата;

возобновляемая энергия;

управление водными ресурсами;

мобильная робототехника;

беспилотные летательные аппараты — дроны;

устойчивое сельское хозяйство;

экотуризм;

железнодорожная инженерия.

Введение таких направлений, как дроны, робототехника и возобновляемая энергия, открывает новые возможности для абитуриентов, интересующихся современными технологиями.

В магистратуре также появились новые специальности

На ступени магистратуры внедрён ряд специальностей международного и стратегического значения.

В том числе:

международная энергетическая политика;

международная водная дипломатия;

циркулярная экономика;

устойчивые финансы;

экономика развития;

экологическое право;

международное торговое право;

теоретическая и инженерная физика;

урбанистика;

устойчивое градостроительство;

климатоустойчивое лесное хозяйство;

устойчивый туризм.

Ожидается, что данные специальности будут способствовать подготовке квалифицированных кадров для сферы энергетики, экологии, финансов, права и градостроительства в будущем.

Названия некоторых направлений изменены

Некоторые ранее существовавшие направления обучения в классификаторе также были переименованы.

В частности, направление бакалавриата в позиции 760 изменено на «Воспитательно-психологическое обеспечение сервисной деятельности».

Специальность магистратуры в позиции 766 утверждена под названием «Государственное и военное управление».

Кроме того, позиция 799 полностью исключена из классификатора.

Какое из новых направлений показалось вам наиболее перспективным?