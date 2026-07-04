В вузах Узбекистана откроются новые направления обучения
В Узбекистане утверждён ряд новых направлений обучения для ступеней бакалавриата и магистратуры. Среди них — такие современные сферы, как дроны, мобильная робототехника, зелёная экономика, изменение климата и устойчивое градостроительство.
Нововведения направлены на подготовку конкурентоспособных специалистов для перспективных отраслей экономики, востребованных на рынке труда.
Классификатор официально обновлён
Согласно приказу министра высшего образования, науки и инноваций, в классификатор направлений и специальностей высшего образования внесены изменения и дополнения.
Данный документ зарегистрирован в Министерстве юстиции.
Какие новые направления откроются в бакалавриате?
Согласно новому порядку, на ступени бакалавриата подготовка кадров будет осуществляться по следующим современным направлениям:
экология и окружающая среда;
зелёная экономика;
изменение климата;
возобновляемая энергия;
управление водными ресурсами;
мобильная робототехника;
беспилотные летательные аппараты — дроны;
устойчивое сельское хозяйство;
экотуризм;
железнодорожная инженерия.
Введение таких направлений, как дроны, робототехника и возобновляемая энергия, открывает новые возможности для абитуриентов, интересующихся современными технологиями.
В магистратуре также появились новые специальности
На ступени магистратуры внедрён ряд специальностей международного и стратегического значения.
В том числе:
международная энергетическая политика;
международная водная дипломатия;
циркулярная экономика;
устойчивые финансы;
экономика развития;
экологическое право;
международное торговое право;
теоретическая и инженерная физика;
урбанистика;
устойчивое градостроительство;
климатоустойчивое лесное хозяйство;
устойчивый туризм.
Ожидается, что данные специальности будут способствовать подготовке квалифицированных кадров для сферы энергетики, экологии, финансов, права и градостроительства в будущем.
Названия некоторых направлений изменены
Некоторые ранее существовавшие направления обучения в классификаторе также были переименованы.
В частности, направление бакалавриата в позиции 760 изменено на «Воспитательно-психологическое обеспечение сервисной деятельности».
Специальность магистратуры в позиции 766 утверждена под названием «Государственное и военное управление».
Кроме того, позиция 799 полностью исключена из классификатора.
Какое из новых направлений показалось вам наиболее перспективным?
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