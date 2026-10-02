Азиатские игры: Узбекистан занял второе место по боксу с 7 медалями

·93·Спорт
Азиатские игры: Узбекистан занял второе место по боксу с 7 медалями

В японском городе Нагоя официально завершились соревнования по боксу в рамках Азиатских игр, была опубликована итоговая медальная таблица. По данным Федерации бокса Узбекистана, по итогам турнира сборная Индии заняла 1-е место в общекомандном зачете с 3 золотыми и 3 бронзовыми медалями.

Боксеры же Узбекистана продемонстрировали абсолютное лидерство по общему количеству наград, расположившись на почетном втором месте с 2 золотыми, 1 серебряной и 4 бронзовыми (всего 7 медалей) медалями. Сборная соседнего Казахстана замкнула тройку лидеров, завоевав 2 золотые и 3 бронзовые медали.

Острая конкуренция на рингах Нагои и результаты

В ходе турнира прошли серьезные поединки между сильнейшими мастерами кожаной перчатки континента:

  • Лидерство Индии: Боксеры Индии благодаря успешному выступлению в финалах завоевали 3 золотые медали и заняли первое место в таблице;

  • 7 медалей Узбекистана: Наши представители удостоились 2 золотых, 1 серебряной и 4 бронзовых медалей, превзойдя всех соперников по общему числу поднятий на пьедестал почета;

  • Дерби Центральной Азии: Команда Казахстана закрыла тройку сильнейших с 2 золотыми и 3 бронзовыми медалями;

  • Показатели Китая и Японии: Сборная Китая расположилась на четвертом месте с 1 золотой, 3 серебряными и 2 бронзовыми (всего 6 медалей), а хозяйка соревнований Япония заняла шестую строчку с 1 золотой и 3 бронзовыми медалями.

Итоговый медальный зачет по боксу (Азиатские игры, Нагоя)

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Индия

3

0

3

6

2

Узбекистан

2

1

4

7

3

Казахстан

2

0

3

5

4

Китай

1

3

2

6

5

Китайский Тайбэй

1

1

0

2

6

Япония

1

0

3

4

7

Таиланд

1

0

0

1

Азиатские игры: Узбекистан занял второе место по боксу с 7 медалями

На данных соревнованиях узбекская школа бокса в очередной раз продемонстрировала стабильный результат, сумев войти в число призеров с 7 спортсменами.

Как по вашему мнению можно оценить выступление наших боксеров в Нагое и что стало причиной лидерства Индии по количеству золотых медалей?

Оставляйте свои мнения в комментариях ниже и отправьте этот важный результат узбекского спорта своим друзьям через Telegram!

Азиатские игрыНагояФедерация бокса УзбекистанаБокс Индии
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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