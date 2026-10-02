Азиатские игры: Узбекистан занял второе место по боксу с 7 медалями
В японском городе Нагоя официально завершились соревнования по боксу в рамках Азиатских игр, была опубликована итоговая медальная таблица. По данным Федерации бокса Узбекистана, по итогам турнира сборная Индии заняла 1-е место в общекомандном зачете с 3 золотыми и 3 бронзовыми медалями.
Боксеры же Узбекистана продемонстрировали абсолютное лидерство по общему количеству наград, расположившись на почетном втором месте с 2 золотыми, 1 серебряной и 4 бронзовыми (всего 7 медалей) медалями. Сборная соседнего Казахстана замкнула тройку лидеров, завоевав 2 золотые и 3 бронзовые медали.
Острая конкуренция на рингах Нагои и результаты
В ходе турнира прошли серьезные поединки между сильнейшими мастерами кожаной перчатки континента:
Лидерство Индии: Боксеры Индии благодаря успешному выступлению в финалах завоевали 3 золотые медали и заняли первое место в таблице;
7 медалей Узбекистана: Наши представители удостоились 2 золотых, 1 серебряной и 4 бронзовых медалей, превзойдя всех соперников по общему числу поднятий на пьедестал почета;
Дерби Центральной Азии: Команда Казахстана закрыла тройку сильнейших с 2 золотыми и 3 бронзовыми медалями;
Показатели Китая и Японии: Сборная Китая расположилась на четвертом месте с 1 золотой, 3 серебряными и 2 бронзовыми (всего 6 медалей), а хозяйка соревнований Япония заняла шестую строчку с 1 золотой и 3 бронзовыми медалями.
Итоговый медальный зачет по боксу (Азиатские игры, Нагоя)
Место
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Индия
3
0
3
6
2
Узбекистан
2
1
4
7
3
Казахстан
2
0
3
5
4
Китай
1
3
2
6
5
Китайский Тайбэй
1
1
0
2
6
Япония
1
0
3
4
7
Таиланд
1
0
0
1
На данных соревнованиях узбекская школа бокса в очередной раз продемонстрировала стабильный результат, сумев войти в число призеров с 7 спортсменами.
Как по вашему мнению можно оценить выступление наших боксеров в Нагое и что стало причиной лидерства Индии по количеству золотых медалей?
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