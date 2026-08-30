Большое шоу на «Хумо Арена»: «Тайсон» Джураев выйдет в октагон против бойца из Кыргызстана

Очередной крупный турнир Октагон 91, который пройдет 5 сентября текущего года в величественном комплексе «Хумо Арена» нашей столицы, готовится подарить болельщикам настоящее праздничное настроение. Организаторы промоушена официально объявили центральный медиабой этого вечера.

Яркий представитель мира поп-ММА, известный узбекистанский боец Жасурбек «Тайсон» Джураев в своем следующем поединке в лиге Октагон поднимется в октагон против опасного соперника из Кыргызстана Ислама Эгамбердиева.

Перед противостоянием двух принципиальных соперников показатели выглядят следующим образом:

Ислам Эгамбердиев: Мастер единоборств из Кыргызстана выйдет в октагон с результатом в 3 победы и 3 поражения. Он известен тем, что оказывал серьезное сопротивление сильным соперникам в лиге.

Жасурбек «Тайсон» Джураев: На счету узбекистанского спортсмена 6 побед и 2 поражения, грядущий бой станет для него 9-м в промоушене;

Пресс-служба лиги Октагон охарактеризовала накал вокруг этого медиапротивостояния следующим образом:

«Интенсивный медиабой столичного турнира порадует всех болельщиков. Кыргызский боец имеет серьезный опыт и провел достойные поединки против реальных претендентов на пояс. Имеющий за спиной мощную поддержку Эгамбердиев выступит против любимца публики и готов забрать всю его популярность!

«Тайсон» приближается к очередному испытанию в своей карьере и готов снова удивить всех. Жасурбек будет стремиться вперед за очередным ярким нокаутом и постарается подарить соотечественникам незабываемое шоу».