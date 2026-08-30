Как Итаума ведя в счете, проиграл Хрговичу нокаутом?

Прошедший на лондонском ринге чемпионский бой в супертяжелом весе подарил любителям бокса одну из самых драматичных развязок года. 34-летний опытный хорватский боксер Филип Хргович победил 21-летнего британского суперталантливого Мозеса Итауму техническим нокаутом в 9-м раунде и завоевал вакантный престижный пояс чемпиона мира по версии IBF.

После окончания боя цифры, опубликованные международным порталом компьютеризированной статистики Компубокс, еще больше удивили болельщиков — к моменту остановки поединка британский боксер почти во всех аспектах имел двукратное преимущество.

Преимущество в цифрах и горькая правда ринга

Итоговый отчет по ударам, опубликованный Компубокс, показывает, с каким высоким давлением и скоростью действовал Мозес Итаума:

Всего точных ударов: Итаума нанес сопернику 163 точных удара, в то время как у Хрговича этот показатель составил всего 90;

Джебы (прямые удары): с показателем 39 против 26 британец также лидировал по набору очков;

Основные сильные удары (Повер Пунчес): молодая звезда нанесла почти в два раза больше сильных ударов по сравнению с хорватом — 124 против 64.

Однако, несмотря на лидерство по всем цифровым показателям, к 8–9 раундам британец неправильно распределил силы, выдохлся, и выброшенное секундантами полотенце преждевременно решило исход поединка.

Следующий бой нового чемпиона: кто станет соперником?

Филип Хргович, благодаря этой исторической победе ставший первым в истории Хорватии чемпионом мира в супертяжелом весе, не собирается долго отдыхать: