АПЛ, 2-й тур: «Сандерленд» обыграл «Фулхэм», «Лидс» и «Брентфорд» поделили очки

Матчи очередного тура в рамках Английской Премьер-лиги прошли в упорной и напряженной борьбе. Вернувшийся в элиту «Сандерленд» принял на своем поле «Фулхэм» и добился важной победы. А на «Элланд Роуд» команды «Лидс» и «Брентфорд» разошлись миром.

После этих матчей произошли важные изменения в верхней и нижней частях турнирной таблицы.

Решающий удар Изидора и поражение «Фулхэма»

Противостояние на арене «Стэдиум оф Лайт» прошло в равной борьбе:

Герой, вышедший на замену: Вильсон Изидор, появившийся на поле в составе «Сандерленда» на 65-й минуте, спустя 10 минут, на 75-й минуте, точно поразил ворота «Фулхэма» и стал автором единственного гола в матче (1:0);

Положение в турнире: После этой победы «Сандерленд» довел количество своих очков до 3 и поднялся на 11-ю строчку. «Фулхэм», еще не набравший очков, остается на 17-м месте.

Боевая ничья 1:1 на «Элланд Роуд»: Калверт-Льюин спасает «Лидс»

Матч между «Лидсом» и «Брентфорд» прошел в напряженной для болельщиков атмосфере:

Преимущество в первом тайме: Гости вышли вперед на 41-й минуте благодаря голу Кевина Шаде;

Ответ хозяев: На 79-й минуте Доминик Калверт-Льюин восстановил равновесие и спас «Лидс» от поражения — 1:1;

Показатели в таблице: Обе команды набрали по 4 очка: «Брентфорд» занимает 4-е место, а «Лидс» расположился на 7-й позиции.

Протоколы матчей и составы