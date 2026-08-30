АПЛ, 2-й тур: «Сандерленд» обыграл «Фулхэм», «Лидс» и «Брентфорд» поделили очки
Матчи очередного тура в рамках Английской Премьер-лиги прошли в упорной и напряженной борьбе. Вернувшийся в элиту «Сандерленд» принял на своем поле «Фулхэм» и добился важной победы. А на «Элланд Роуд» команды «Лидс» и «Брентфорд» разошлись миром.
После этих матчей произошли важные изменения в верхней и нижней частях турнирной таблицы.
Решающий удар Изидора и поражение «Фулхэма»
Противостояние на арене «Стэдиум оф Лайт» прошло в равной борьбе:
Герой, вышедший на замену: Вильсон Изидор, появившийся на поле в составе «Сандерленда» на 65-й минуте, спустя 10 минут, на 75-й минуте, точно поразил ворота «Фулхэма» и стал автором единственного гола в матче (1:0);
Положение в турнире: После этой победы «Сандерленд» довел количество своих очков до 3 и поднялся на 11-ю строчку. «Фулхэм», еще не набравший очков, остается на 17-м месте.
Боевая ничья 1:1 на «Элланд Роуд»: Калверт-Льюин спасает «Лидс»
Матч между «Лидсом» и «Брентфорд» прошел в напряженной для болельщиков атмосфере:
Преимущество в первом тайме: Гости вышли вперед на 41-й минуте благодаря голу Кевина Шаде;
Ответ хозяев: На 79-й минуте Доминик Калверт-Льюин восстановил равновесие и спас «Лидс» от поражения — 1:1;
Показатели в таблице: Обе команды набрали по 4 очка: «Брентфорд» занимает 4-е место, а «Лидс» расположился на 7-й позиции.
Протоколы матчей и составы
«Лидс» — «Брентфорд» 1:1
Голы: Калверт-Льюин (79) — Шаде (41).
«Лидс»: Траффорд, Родон (Эльведи, 34), Бийол (Уилсон, 46), Мухаремович, Богл (Джеймс, 68), Ампаду, Стах, Джастин, Ааронсон (Танака, 46), Окафор (Нмеча, 68), Калверт-Льюин.
«Брентфорд»: Келлехер, Кайоде (Хики, 88), Айер, Коллинз, Льюис-Поттер (Каллум Уилсон, 88), Сангаре, Янельт, Энтони (Уаттара, 61), Дамсгор (Ярмолюк, 69), Шаде (Рико, 88), Игорь Тьяго.
«Сандерленд» — «Фулхэм» 1:0
Гол: Изидор (75).
«Сандерленд»: Руфс, Мьоне, Мукиеле, Баллард, Мандава, Джака, Садики, Хьюм, Ле Фе (Мандл, 90), Ангуло (Диарра, 65; Ригг, 83), Бробби (Изидор, 65).
«Фулхэм»: Лено, Кастань (Чарльз, 68), Андерсен, Бэсси, Робинсон, Берге (Кевин, 83), Ивоби, Оскар (Сессеньон, 68), Кинг, Паласиос (Смит-Роу), Гонсало Гарсия.
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