«Навбахор» благодаря голу Жиянова выбил «Насаф» из кубка!
Стадия 1/8 финала Кубка Узбекистана подарила болельщикам настоящее классическое кубковое противостояние. В Намангане две гранд-команды страны — «Навбахор» и каршинский «Насаф» — вышли на поле в борьбе за путевку в четвертьфинал.
Хотя по ходу матча обе команды вели равную и осторожную борьбу, настоящая кульминация встречи наступила на последних добавленных арбитром минутах.
Гол на 90+2-й минуте и героизм Жиянова
Основные события, решившие судьбу матча:
Решающий удар: Когда основное время матча уже шло к ничьей 0:0, на 90+2-й минуте проворный вингер «соколов» Русланбек Жиянов умело воспользовался свободным пространством в обороне соперника и отправил мяч в ворота Абдувохида Неъматова, принеся своей команде победу;
Путевка в четвертьфинал: Благодаря волевой и драматичной победе со счетом 1:0 «Навбахор» вышел в 1/4 финала Кубка Узбекистана. «Драконы» же были вынуждены прекратить свое выступление в кубке уже на стадии 1/8 финала.
Протокол матча и составы
Кубок Узбекистана. 1/8 финала
«Навбахор» — «Насаф» 1:0
Гол: Русланбек Жиянов (90+2).
«Навбахор»: Уткир Юсупов, Саидазмат Мирсаидов (Жасурбек Жалолиддинов, 56), Русланбек Жиянов, Диёр Холматов, Тейди Бенджамин, Асадбек Рахимжонов, Умар Адхамзода, Ванья Илич (Мухаммадали Усмонов, 56), Джоэл Кожо (Хусайн Норчаев, 56), Гиорги Жереная, Мухаммадкодир Хамралиев.
«Насаф»: Абдувохид Неъматов, Голиб Гайбуллаев, Сардорбек Бахромов, Аденис Шала, Зафармурод Абдирахматов, Шароф Мухитдинов, Ойбек Рустамов, Юсуф Отубанжо, Дилшод Муртазаев, Аббосжон Гуломов, Умарбек Эшмуродов.
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