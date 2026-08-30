«Навбахор» благодаря голу Жиянова выбил «Насаф» из кубка!

Стадия 1/8 финала Кубка Узбекистана подарила болельщикам настоящее классическое кубковое противостояние. В Намангане две гранд-команды страны — «Навбахор» и каршинский «Насаф» — вышли на поле в борьбе за путевку в четвертьфинал.

Хотя по ходу матча обе команды вели равную и осторожную борьбу, настоящая кульминация встречи наступила на последних добавленных арбитром минутах.

Гол на 90+2-й минуте и героизм Жиянова

Основные события, решившие судьбу матча:

Решающий удар: Когда основное время матча уже шло к ничьей 0:0, на 90+2-й минуте проворный вингер «соколов» Русланбек Жиянов умело воспользовался свободным пространством в обороне соперника и отправил мяч в ворота Абдувохида Неъматова, принеся своей команде победу;

Путевка в четвертьфинал: Благодаря волевой и драматичной победе со счетом 1:0 «Навбахор» вышел в 1/4 финала Кубка Узбекистана. «Драконы» же были вынуждены прекратить свое выступление в кубке уже на стадии 1/8 финала.

Протокол матча и составы