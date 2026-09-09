Достигнут ли Лионель Месси и Криштиану Роналду отметки в 1000 голов?

Две величайшие легенды в истории современного футбола, Криштиану Роналду и Лионель Месси, уверенно приближаются к новой исторической вехе в своем многолетнем соперничестве. Как сообщает Goal.com, по мнению бывшей звезды МЛС Шаки Хислопа, из-за особого «общего наследия» между двумя футболистами Лионель Месси ни за что не позволит своему извечному сопернику Криштиану Роналду достичь отметки в 1000 голов в одиночку. Об этом сообщает Goal.com.

На данный момент португальская звезда ближе всех подобрался к этому грандиозному рубежу. Криштиану Роналду, защищающий цвета саудовского клуба «Ан-Наср», приближает количество своих голов за клуб и сборную к 980. Даже в 41 год он сохраняет отличную спортивную форму, забив 146 мячей за национальную команду.

Продолжая демонстрировать высокие индивидуальные показатели на Ближнем Востоке, нападающий завоевывает титулы лучшего бомбардира и трофеи внутренних чемпионатов. Ходят слухи, что он может продолжить карьеру даже после истечения текущего контракта летом 2027 года.

Результаты Лионелья Месси в США

С другой стороны, Лионель Месси также не сдает позиций. 39-летний аргентинец успешно выступает за клуб МЛС «Интер Майами». Он претендует на свой восьмой «Золотой мяч» и уже завоевал Кубок МЛС и награды лучшему игроку.

Хотя знаменитый аргентинский форвард завершил карьеру в сборной, он успел провести 207 матчей и забить 125 голов за национальную команду. Месси, чей контракт с клубом из Южной Флориды рассчитан до 2028 года, приближается к отметке в 930 голов в сумме.

Мнения экспертов

В эксклюзивном интервью Goal.com при поддержке Кинг Касино Шака Хислоп отметил, что футбольные болельщики хотят видеть борьбу именно между этими двумя гениями. Эти два игрока полностью изменили целое поколение, и их результаты поистине феноменальны.

«Если мы станем свидетелями того, как оба игрока забьют более 1000 голов, это будет полностью соответствовать их общему футбольному наследию», — говорит бывший вратарь. Тем не менее, другой эксперт, бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Джузеппе Росси, выразил сомнение в том, что Месси будет чрезмерно зациклен на этих цифрах.