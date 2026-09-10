В аэропорту Турина в багаже пассажира обнаружили голову крокодила

·96·Мир
В аэропорту Турина в багаже пассажира обнаружили голову крокодила

В аэропорту Казелле в Турине в багаже пассажира была обнаружена засушенная голова крокодила. Этот вид животных охраняется КИТЭС — Вашингтонской конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Как сообщает Финансовая полиция Италии, инцидент был выявлен 8 сентября. Пассажиром оказался гражданин Италии, прибывший в Турин рейсом из Майами (США) через Стамбул.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками таможни и Финансовой полиции, в его багаже была обнаружена засушенная голова крокодила. Голова рептилии была завернута в обычную упаковочную бумагу и положена внутрь сумки.

Согласно официальным данным, найденный экземпляр принадлежит к роду «Крокодйлиа спп.» и охраняется в рамках КИТЭС. Данная конвенция, принятая в 1973 году, направлена на обеспечение того, чтобы международная торговля дикими животными и растениями, находящимися под угрозой исчезновения, не угрожала их выживанию.

Голова крокодила была конфискована. Пассажир привлечен к следствию без заключения под стражу по подозрению в попытке ввоза в Италию образца, принадлежащего к охраняемому виду, без необходимых документов.

Согласно итальянскому законодательству, за такое правонарушение предусмотрен штраф в размере от 20 тысяч до 200 тысяч евро либо лишение свободы на срок от шести месяцев до одного года.

Italiya bojxona xodimlari chamadon ichidagi qadimiy toshni ko‘zdan kechirmoqda.
ИталияТуринбожхонатимсоҳCITESконтрабандаёвойи ҳайвонлар
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Charos
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