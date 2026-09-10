«Мне нужен был не твой концерт, а ты сама» — Меган Маркл сильно обиделась на Бейонсе

В мировом шоу-бизнесе и в кругах высшего общества разгорелся неожиданный и громкий скандал. После шести лет жизни в США герцогиня Сассекская Меган Маркл, вернувшаяся в Великобританию вместе с мужем принцем Гарри, сильно разочаровалась в королеве поп-музыки Бейонсе. Как сообщает британское издание Те Воике, несмотря на то что певица приехала в Лондон вместе со своим мужем Джай-З, она отказалась лично встречаться и общаться с Меган Маркл. Подобная холодность между звездами, которые ранее открыто заявляли о своей дружбе, вызвала бурные обсуждения. Чего именно Меган Маркл ждала от Бейонсе, какие секреты раскрыл ведущий подкаста «Наугхтй Бут Нике» Роб Шутер и какими были их отношения раньше? В конце статьи мы представим вашему вниманию все детали главной интриги — почему самолюбие Меган было так сильно задето, а также какова дальнейшая судьба связей между двумя звездными семьями.

Отказ от встречи в Лондоне: «Не нашлось времени даже на чашку чая»

По информации инсайдера Роба Шутера, Меган Маркл возлагала большие надежды на поездку пары в Великобританию:

Грандиозные концерты в Лондоне: Рэпер Джай-З (Шон Картер) дал два крупных концерта 4 и 5 сентября на лондонском стадионе «Тоттенхэм Хотспур», а Бейонсе поддерживала мужа из ВИП-ложи (со сцены певицу поздравили с 45-летием);

Рухнувшие надежды: Меган Маркл планировала в свободные между концертами дни встретиться с принцем Гарри, Бейонсе и Джай-З в неформальной, личной обстановке за обедом или чашкой чая;

Открытое пренебрежение: Однако певица, пробыв в Лондоне несколько дней, не уделила герцогине ни единой минуты; для Меган не было организовано никакой встречи.

«Меган не ждала, что их встретят с красной дорожкой, но была на сто процентов уверена, что они увидятся за чашкой чая или обедом. То, что ничего этого не произошло, очень сильно задело ее самолюбие. Она никак не ожидала от Бейонсе такого холодного отношения и игнорирования», — подчеркнул Роб Шутер.

«Моя принцесса»: История дружбы и прежние теплые шаги

Причиной столь сильной обиды герцогини стали их прошлые теплые отношения:

Первая встреча и громкий комплимент: Пара впервые встретилась в 2019 году на лондонской премьере фильма «Король Лев» (Те Лион Кинг); тогда Бейонсе крепко обняла Меган, которая еще не ушла из монархии, и назвала ее «Моей принцессой» (Мй принкесс), несмотря на то что официально у той не было такого титула;

Визиты на концерты в США: Сассекские специально посетили концерт Бейонсе в рамках тура «Ренаиссанке» на арене «СоФи» в Лос-Анджелесе в 2023 году, а в прошлом году — шоу «Ковбой Картер» в Калифорнии;

Как друг, а не просто фанат: Согласно цитате издания ИБТ, Меган считала себя не просто знаменитой зрительницей, посещающей концерт, а равноправной близкой подругой Бейонсе.

Тяжелый удар по самолюбию Меган Маркл

Самым важным вопросом, который интересует многих поклонников, следящих за жизнью звезд, и СМИ, является то, почему Бейонсе больше не хочет общаться с Меган Маркл, которая некогда выказывала ей уважение. Главный вывод заключается в том, что после ухода Меган и Гарри из королевской семьи они значительно потеряли свое былое влияние и авторитет среди голливудской элиты и американских звезд. Бизнес-магнаты вроде Бейонсе и Джай-З стараются оградить свою репутацию от лишних медиаскандалов. Для Меган приезд Бейонсе в Лондон и игнорирование ее предложения о встрече стали серьезным психологическим ударом: поп-королева открыто дала понять, что герцогиня уже вышла из круга ее общения, а дружеские связи остались исключительно в прошлом.

Как вы думаете, отказ Бейонсе увидеться с Меган Маркл — это результат занятости и нехватки времени у звезд или открытое доказательство того, что бывшие монархи больше не интересны звездам США? Обоснована ли обида Меган Маркл? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этого неожиданного скандала в мире шоу-бизнеса со своими близкими и подругами!