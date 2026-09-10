В Китае выявлен новый опасный вирус, передающийся через клещей...

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В Китае выявлен новый опасный вирус, передающийся через клещей...

Внимание мировой медицинской и научной общественности снова приковано к Китаю. Ученые Пекинской государственной центральной лаборатории изучения патогенов и биобезопасности официально зарегистрировали новый опасный патоген, передающийся людям через клещей. Согласно результатам исследования, опубликованным в одном из самых авторитетных медицинских изданий мира Те Нев Энгланд Джурнал оф Медикине, специалисты выявили новый штамм вируса, относящийся к роду ортонајровирусов (Ортонаировирус), и раскрыли его генетические особенности. Данный неизвестный возбудитель способен вызывать у человеческого организма высокую температуру и опасные клинические симптомы. Ну а как назван этот новый вирус, обнаруженный учеными, каковы его симптомы и какую угрозу клещи представляют для людей? В конце статьи мы представим вашему вниманию главную интригу — все подробности о происхождении патогена АЛТНВ, его специфической генетической структуре и истории первого заражения.

Метатранскриптомный анализ и открытие пекинских ученых

Исследователям ведущей пекинской лаборатории удалось выделить новый патоген в ходе глубокого медицинского осмотра пациентов:

  • Сложное генетическое секвенирование: Специалисты полностью выделили вирус методом метатранскриптомного секвенирования;

  • Необычный результат: В организме пациентов с симптомами СФТС (острая лихорадка с синдромом тромбоцитопении), но с отрицательным результатом теста на ДБВ, был обнаружен неизвестный ранее науке патоген;

  • Присвоено официальное название: Исследователи назвали этот новый вид ортонајровируса «найровирус азиатского длиннорогого клеща» (Асиан лонгхорнед тик наировирус — АЛТНВ);

  • Угроза сильной лихорадки: По выводам ученых, АЛТНВ попадает в организм человека непосредственно через укус клеща и вызывает сильную лихорадку и интоксикацию.

«Мы провели метатранскриптомное секвенирование и выделили новый вирус. Полученные данные показывают, что АЛТНВ — это новый возникающий патогенный ортонајровирус, который передается через клещей и вызывает сильную лихорадку у людей», — заявила группа пекинских исследователей.

Филогенетический анализ: сходство менее 80 процентов и подтверждение нового вида

При изучении эволюционного происхождения и биологической структуры нового вируса ученые отметили следующие важные аспекты:

  • Аминокислотная независимость: По результатам филогенетического анализа, сходство аминокислотной последовательности недавно обнаруженного вируса АЛТНВ с другими известными ортонајровирусами составляет менее 80,04 процента, что доказывает его абсолютную независимость и новизну вида;

  • Новое продолжение семейства ВЭЛВ: Данный патоген принадлежит к той же группе, что и упоминавшиеся ранее ортонајровирусы ВЭЛВ, расширяя их эволюционную ветвь;

  • Угроза позвоночным и людям: Все вирусы этого рода переносятся клещами и могут активно передаваться не только людям, но и другим позвоночным животным.

Главное решение и новая угроза Найробской болезни

Самый важный вопрос, который интересует многих специалистов здравоохранения и общественность — насколько эпидемиологически опасны ортонајровирусы и с каких пор распространяется этот патоген. Самое главное решение и вывод заключаются в том, что название этого рода ортонајровирусов на самом деле происходит от «Найробской болезни овец», наносящей серьезный ущерб желудочно-кишечному тракту овец и коз. Однако теперь представители этого семейства мутируют и напрямую адаптируются к человеческому организму. Согласно данным, если первый случай заражения этим инфекционным заболеванием данного рода был официально зарегистрирован еще в 2019 году, то открытие сегодня нового штамма АЛТНВ показывает, что угроза клещей в природе постоянно трансформируется. Специалисты призывают остерегаться укусов клещей при выходе на природу и контакте со скотом, а в случае укуса — незамедлительно обращаться к врачу.

Как вы думаете, могут ли новые виды неизвестных вирусов, распространяемых по всему миру через клещей и других насекомых, в будущем привести к новым пандемиям? Какие профилактические меры нужно принимать для защиты от клещей в весенний и летний сезоны, по вашему мнению? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой актуальной новостью медицинского мира ради сохранения здоровья ваших близких и семьи!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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