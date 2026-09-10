На внутреннем экране смартфона iPhone Дуо обнаружен заметный след от сгиба

·143·Технологии
На внутреннем экране смартфона iPhone Дуо обнаружен заметный след от сгиба

Как сообщает издание иксбт.ком, первые практические снимки нового флагмана Apple, устройства iPhone Дуо, вызвали широкие обсуждения в интернете. Стало известно, что после получения гаджета на его огромном 7,6-дюймовом внутреннем экране отчетливо виден характерный след от сгиба. Это состояние особенно заметно под определенными углами и при соответствующем освещении, что привлекает внимание пользователей. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Для дорогостоящего смартфона, оцениваемого примерно в 2000 долларов США, данная конструктивная особенность уже вызвала волну критики. Некоторые наблюдатели задаются вопросом, как бы оценил такой недостаток Стив Джобс, известный своим стремлением к совершенству в дизайне. Несмотря на это, производители проделали серьезную инженерную работу над новым устройством.

Сложная конструкция и практический результат

Специалисты отмечают, что для iPhone Дуо была разработана специальная многослойная конструкция, включающая нанотекстурированный полимер, прочную титановую основу и передовой шарнирный механизм. Эти технологические решения в теории должны были сделать след от сгиба практически незаметным. Однако на практике видно, что данная проблема не была полностью устранена.

Исходя из рыночных стандартов, многих удивляет, что бренд, считающийся символом совершенства, пошел на такой визуальный компромисс. Среди пользователей возникают закономерные вопросы о том, почему на флагмане с такой высокой ценой заметна линия сгиба.

Положительные аспекты и перспективы на будущее

Наряду с негативными оценками, в социальных сетях обсуждаются и другие аспекты устройства. В частности, пользователи сети высоко оценивают красивые и плавные анимации при переходе между экранами, признавая, что Apple сохранила свои традиционные достижения в программном обеспечении.

Данная ситуация еще раз подтвердила, насколько сложной задачей является достижение конструктивного совершенства на рынке гаджетов со складными экранами. Как бы технологические гиганты ни использовали передовые материалы, пока видно, что технология полного устранения сгиба экрана еще не доведена до идеала.

Ожидается, что в будущем компания будет работать над устранением этого недостатка или его улучшением в следующих поколениях устройств. Пока же пользователям приходится мириться с этой конструктивной особенностью наряду с высокой производительностью и интересным интерфейсом.

AppleiPhone DuoТехнологииСмартфонНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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