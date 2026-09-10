В пассажирских поездах Казахстана появился интернет Starlink
Согласно данным национального железнодорожного оператора «КТЖ», в пассажирских поездах Казахстана заработал современный спутниковый интернет Starlink. На данный момент более 770 вагонов в составе 59 пассажирских поездов по всей республике обеспечены высокоскоростным доступом в сеть, что значительно повышает уровень комфорта в поездках на дальние расстояния. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Данный проект позволяет пассажирам оставаться на связи даже во время движения. По словам специалистов, низкоорбитальная спутниковая связь гарантирует стабильное соединение даже в отдаленных и пустынных районах, где не работают традиционные наземные сети, что является важным шагом для железнодорожной инфраструктуры в Центральной Азии.
Планы и этапы расширенияПервые испытания в Казахстане начались в 2025 году, когда компания тестировала технологии Starlink и ОнеВеб. Первоначальные тесты были успешно проведены на маршрутах Астана — Алматы, Астана — Оскемен, Астана — Бурабай, Астана — Семей и Алматы — Мангистау.
Согласно плану «КТЖ», до конца сентября 2026 года предусмотрено дальнейшее расширение масштабов данной услуги. В частности, планируется увеличить покрытие до 124 поездов и 1235 вагонов. В этот список войдут составы, курсирующие по 50 регулярным маршрутам.
Скорость интернета и тарифная политикаСогласно техническим возможностям, установленный спутниковый канал способен обеспечить скорость до 100 Mbps на каждый вагон. Этот показатель открывает перед пассажирами широкие возможности не только для обмена текстовыми сообщениями, но и для использования мультимедийного контента.
На текущем этапе пассажирам предоставляется бесплатный базовый пакет, позволяющий свободно переписываться в мессенджерах, таких как WhatsApp и Telegram. В будущем не исключается введение отдельных платных тарифов для задач, требующих большего интернет-трафика, и для пользователей, желающих получить более высокую скорость.
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