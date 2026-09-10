В пассажирских поездах Казахстана появился интернет Starlink

·1·Технологии
В пассажирских поездах Казахстана появился интернет Starlink

Согласно данным национального железнодорожного оператора «КТЖ», в пассажирских поездах Казахстана заработал современный спутниковый интернет Starlink. На данный момент более 770 вагонов в составе 59 пассажирских поездов по всей республике обеспечены высокоскоростным доступом в сеть, что значительно повышает уровень комфорта в поездках на дальние расстояния. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данный проект позволяет пассажирам оставаться на связи даже во время движения. По словам специалистов, низкоорбитальная спутниковая связь гарантирует стабильное соединение даже в отдаленных и пустынных районах, где не работают традиционные наземные сети, что является важным шагом для железнодорожной инфраструктуры в Центральной Азии.

Планы и этапы расширения

Первые испытания в Казахстане начались в 2025 году, когда компания тестировала технологии Starlink и ОнеВеб. Первоначальные тесты были успешно проведены на маршрутах Астана — Алматы, Астана — Оскемен, Астана — Бурабай, Астана — Семей и Алматы — Мангистау.

Согласно плану «КТЖ», до конца сентября 2026 года предусмотрено дальнейшее расширение масштабов данной услуги. В частности, планируется увеличить покрытие до 124 поездов и 1235 вагонов. В этот список войдут составы, курсирующие по 50 регулярным маршрутам.

Скорость интернета и тарифная политика

Согласно техническим возможностям, установленный спутниковый канал способен обеспечить скорость до 100 Mbps на каждый вагон. Этот показатель открывает перед пассажирами широкие возможности не только для обмена текстовыми сообщениями, но и для использования мультимедийного контента.

На текущем этапе пассажирам предоставляется бесплатный базовый пакет, позволяющий свободно переписываться в мессенджерах, таких как WhatsApp и Telegram. В будущем не исключается введение отдельных платных тарифов для задач, требующих большего интернет-трафика, и для пользователей, желающих получить более высокую скорость.

StarlinkКазахстанИнтернетТехнологииТранспорт
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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