В Ташкенте задержаны 14 «закладчиков» интернет-наркомагазина

В ходе оперативных мероприятий, проведенных в ряде районов Ташкента, были задержаны 14 лиц, причастных к деятельности интернет-наркомагазина.

Среди задержанных оказались и два студента престижных высших учебных заведений. У студента 3-го курса в автомобиле было обнаружено 500 граммов альфа-PVP, а у студента 2-го курса — 263 грамма альфа-PVP.

В рамках оперативных мероприятий в процессуальном порядке было изъято в общей сложности 2,5 килограмма альфа-PVP. Сообщается, что данное количество эквивалентно 71 433 дозам потребления.

Кроме того, в рамках международной оперативной операции за рубежом был задержан один из руководителей преступной организации.

По данному факту в отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 273 Уголовного кодекса. Они заключены под стражу.