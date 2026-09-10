В Ташкенте задержаны 14 «закладчиков» интернет-наркомагазина

·33·Общество
В Ташкенте задержаны 14 «закладчиков» интернет-наркомагазина

В ходе оперативных мероприятий, проведенных в ряде районов Ташкента, были задержаны 14 лиц, причастных к деятельности интернет-наркомагазина.

Среди задержанных оказались и два студента престижных высших учебных заведений. У студента 3-го курса в автомобиле было обнаружено 500 граммов альфа-PVP, а у студента 2-го курса — 263 грамма альфа-PVP.

В рамках оперативных мероприятий в процессуальном порядке было изъято в общей сложности 2,5 килограмма альфа-PVP. Сообщается, что данное количество эквивалентно 71 433 дозам потребления.

Кроме того, в рамках международной оперативной операции за рубежом был задержан один из руководителей преступной организации.

По данному факту в отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 273 Уголовного кодекса. Они заключены под стражу.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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