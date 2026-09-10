На Чорваке найдено тело второго из утонувших отца и двух его сыновей

В Ташкентской области на Чорвакском водохранилище в Бостанлыкском районе обнаружено тело второго из утонувших 2 сентября отца и двух его сыновей. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 10 сентября в 12:07 водолазами-спасателями МЧС было найдено тело второго гражданина.

Напомним, члены семьи после прогулки на катере зашли в воду в месте, где купание запрещено. Они не использовали спасательные жилеты. Сначала в воду зашел младший ребенок, у него свело ногу. Увидев это, отец бросился в воду, чтобы спасти его, следом за ними в воду вошел второй сын, и все трое утонули.

Сообщалось, что в момент происшествия в районе был ветер и на воде поднялись волны. Поисково-спасательные работы продолжаются.