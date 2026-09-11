Современные технологии вместо того, чтобы облегчать жизнь человека, превращаются в опасное оружие, вторгающееся в его личное пространство. Команда исследователей Гамерс Нексус, проявившая подлинную стойкость на ниве независимой ИТ-журналистики и технологической экспертизы, опубликовала беспрецедентное громкое расследование против мирового гиганта электроники ЛГ. В ходе проведенных сложных технических экспериментов было доказано, что телевизоры ЛГ Смарт ТВ в домах пользователей записывают каждый их разговор без их ведома — даже тогда, когда экран телевизора выключен, — и отправляют данные на сервера корпорации. Как простые исследователи вели героическую борьбу против корпоративной монополии перед лицом этой угрозы, охватывающей более 216 миллионов устройств по всему миру, включая тысячи домов на рынке Узбекистана? Как телевизоры сохраняют звук даже при отключенном интернете, какие еще домашние гаджеты попали под наблюдение и как защититься от этой системы?

Превращение умных телевизоров в опасных шпионов

За устройствами Смарт ТВ, которые годами продавались как символ удобства, скрывалась страшная правда:

Ухо за выключенным экраном: Специалисты Гамерс Нексус путем специальных тестов выяснили, что даже когда экран телевизора выглядит выключенным, микрофон продолжает активно работать и записывать окружающие разговоры в чистом аудиоформате;

Сохранение в памяти даже без интернета: Если телевизор отключен от сети интернет, он накапливает звуки во внутренней памяти и при появлении интернета напрямую передает их на сервера ЛГ;

Угроза масштабом в 216 миллионов: Эта программная шпионская система охватывает более 216 миллионов телевизоров по всему миру, причем такие устройства считаются одними из самых популярных и на рынке Узбекистана;

Под прицелом соседние Wi-Fi сети и гаджеты: Телевизор не только сканирует телефоны, умные часы, ноутбуки и планшеты внутри дома, но и собирает полную информацию об открытых сетях соседей.

«С чего все начиналось?»: Аппетиты корпораций и безграничный рекламный бизнес

Вторжение в личную жизнь пользователей без их ведома происходило не в один момент:

Темная сторона монетизации: Крупные производители технологий перешли от простого получения доходов с продаж телевизоров к миллиардным прибылям за счет продажи каждого шага пользователей рекламодателям;

Система АКР (Автоматическое распознавание контента): Была развита система, которая ежесекундно анализирует показываемое на экране и с помощью искусственного интеллекта навязывает таргетированную рекламу;

Незаметно полученные согласия: Подобные механизмы слежки были искусно спрятаны за многостраничными лицензионными соглашениями, которые клиенты пролистывают и принимают, не читая, при первом включении телевизора.

Мужество независимых инженеров против миллиардного гиганта

Раскрытие этой масштабной тайны потребовало истинной самоотверженности от независимых инженеров и программистов:

Независимое исследование стоимостью 70 000 долларов: Команда Гамерс Нексус без какой-либо спонсорской поддержки потратила более 70 тысяч долларов личных средств, месяцами декомпилируя прошивки ЛГ и взламывая шифры в лаборатории;

Окутавший сеть разведчик: Исследователи доказали, что телевизор обнаружил и взял под наблюдение более 38 независимых устройств в их собственном офисе — даже личные телефоны Samsung Galaxy и умные часы сотрудников;

Выход правды на свет: Несмотря на возможные угрозы со стороны корпораций и юридическое давление, исследователи представили общественности полную базу доказательств в видеоформате.

«Когда вы покупаете телевизор, он должен быть вашей собственностью, а не корпоративным шпионом, выслеживающим вашу личную жизнь. Пользователи обязаны вернуть контроль над своими устройствами», — подчеркнули авторы расследования.

Практические рекомендации по безопасности: как обуздать телевизор?

Специалисты Гамерс Нексус рекомендуют следующие срочные меры для защиты от этой угрозы:

Отключение от сети: Если функции Смарт ТВ не являются крайне необходимыми, отключение телевизора от домашней Wi-Fi сети — самое надежное средство;

Использование отдельных приставок: Использование самого телевизора исключительно в качестве монитора, а для интернета и контента — отдельных медиаприставок (ТВ Бокс) с открытым исходным кодом, работу которых можно контролировать;

Отключение слежки в настройках: Зайти в меню телевизора и отменить все согласия в пунктах «Голосовое управление», «Аутоматик Контент Рекогнитион (АКР)» и «Сбор данных для рекламы».

С полным видеороликом расследования вы можете ознакомиться по этой ссылке: хттп://ввв.youtube.ком/ватч?в=6ИФВТкМ28КА

Есть ли у вас дома Смарт ТВ от ЛГ или другой марки? Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что подобная техника в доме может тайно прослушивать семейные разговоры? Готовы ли вы отключить телевизор от интернета ради сохранения своей конфиденциальности? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим важным расследованием, чтобы предупредить всех близких, использующих современные телевизоры дома!