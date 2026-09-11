Смартфон Huawei Пура Кс Виев разошелся тиражом 180 тысяч экземпляров в первый день

·29·Технологии
Смартфон Huawei Пура Кс Виев разошелся тиражом 180 тысяч экземпляров в первый день

Как сообщает издание иксбт.ком, новый смартфон Huawei Пура Кс Виев с уникальным дизайном от компании Huawei обрел высокую популярность в первый же день продаж. За первые сутки было продано более 180 тысяч устройств, что вызвало большой интерес на технологическом рынке. Этот успех еще раз доказал, насколько востребованы среди покупателей устройства бренда с необычным форм-фактором. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно статистическим данным, с момента выхода на рынок складных телефонов Huawei серий Пура Кс и Max было поставлено более 2,9 миллиона устройств. Однако модель Пура Кс Виев кардинально отличается от других традиционных устройств и предлагает совершенно новый пользовательский опыт.

Уникальный экран и дизайн моноблока

Данное новое устройство признано первым в мире смартфоном в корпусе широкоформатного моноблока. В то время как многие ведущие бренды работают над созданием складных гаджетов с широким форм-фактором, Huawei решила применить этот подход к обычным моноблочным телефонам.

Смартфон оснащен 6,39-дюймовым плоским ОЛЭД-дисплеем, который занимает 96,1% площади корпуса. Соотношение сторон дисплея составляет 16:9,5, а рамки со всех четырех сторон имеют толщину всего 1 миллиметр. Это обеспечивает пользователям практически безграничный обзор.

Типы памяти и ценовая политика

Huawei Пура Кс Виев предлагается покупателям в четырех цветовых вариантах, и все модели оснащены 12 GB оперативной памяти. Цена этой технологической новинки варьируется в зависимости от модификации:

  • Базовая версия 12/256 GB — 5999 юаней или около 900 долларов;
  • Средняя конфигурация 12/512 GB — 6999 юаней;
  • Топовая версия 12 GB + 1 TB — 8499 юаней.
Технические возможности устройства, включая камеры на 200 и 50 мегапикселей, а также аккумулятор емкостью 7000 mAh, стали основными аспектами, привлекшими внимание покупателей. Эти показатели делают смартфон одним из самых конкурентоспособных флагманов на рынке.

HuaweiPura X ViewСмартфонТехнологииКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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