Умные часы Honor Watch 6 Pro поступят в продажу 28 сентября

Компания Honor официально подтвердила выпуск своего следующего флагманского гаджета — умных часов Honor Watch 6 Pro. Согласно данным иксбт.ком, презентация и старт продаж нового устройства запланированы на 28 сентября текущего года, при этом ожидается, что на данном мероприятии компания также представит серию Магик9. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Умные часы нового поколения сохранят узнаваемую дизайнерскую концепцию модели предыдущего поколения. При этом производитель предложит пользователям несколько версий для расширения выбора. В частности, была разработана специальная спортивная версия с яркими желтыми акцентами, минутной шкалой вокруг экрана и более динамичным внешним видом.

Наряду со спортивным дизайном, для покупателей, предпочитающих традиционный стиль, будет предложен альтернативный вариант с классическим циферблатом и коричневым ремешком. Это позволяет комфортно носить гаджет как в повседневной работе, так и во время физических тренировок.

Передовые функции мониторинга здоровья

Главным и наиболее примечательным нововведением модели Honor Watch 6 Pro считается расширенный набор функций для контроля показателей здоровья. По словам представителей компании, часы впервые оснащаются системой мониторинга апноэ во сне.

Эта инновационная система предназначена для своевременного оповещения пользователя в экстренных и опасных ситуациях. Ожидается, что это станет важным шагом в постоянном контроле общего состояния пользователя и предотвращении потенциальных рисков.

Также новые умные часы будут оснащены усовершенствованной системой измерения артериального давления 2.0, возможностью непрерывного отслеживания уровня сахара в крови и обновленной технологией Смарт Эе Сенсинг, обеспечивающей более точный анализ показателей.

В настоящее время через официальные каналы продаж уже начат процесс приема предварительных заказов на умные часы Honor Watch 6 Pro. Гаджет, обогащенный медицинскими функциями, вызывает большой интерес среди любителей технологий.