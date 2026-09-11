Деклан Райс высоко оценил игру Кевина Де Брёйне

Лондонский «Арсенал» одержал минимальную победу над итальянским «Наполи» в выездном матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. В напряженном противостоянии на стадионе «Диего Армандо Марадона» подопечные Микеля Артеты завоевали важные три очка. После игры полузащитник «канониров» Деклан Райс поделился своим мнением о звездном сопернике. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, хотя судьбу встречи решил гол, забитый в конце второго тайма, борьба в центре поля стала главной темой обсуждения. Опорный полузащитник «Арсенала» Деклан Райс по ходу матча столкнулся со своим бывшим оппонентом. По его словам, опытный хавбек, перешедший летом в клуб Серии А, по-прежнему представляет огромную угрозу на европейской арене.

Кевин Де Брёйне показал свой высокий уровень

Кевин Де Брёйне, впервые вышедший в стартовом составе «Наполи» в этом сезоне, был очень активен на поле. Бельгийский футболист, испытывавший трудности в начале сезона из-за травм и пребывания в запасе, в этом матче продемонстрировал свои истинные возможности. Он создал серьезные проблемы для обороны соперника и дирижировал игрой в центре поля.

В послематчевом интервью телеканалу Приме Видео Деклан Райс отдал должное мастерству соперника. «Даже несмотря на то, что мы сегодня победили, он доставил нам много проблем», – сказал английский полузащитник. Райс добавил, что после стольких лет противостояний ему было приятно снова увидеть его на поле, так как он является очень умным игроком, который идеально находит свободные зоны.

Теплые отношения между Микелем Артетой и Кевином Де Брёйне

Взаимное уважение футболистов нашло отражение и в тренерских штабах. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после финального свистка тепло поприветствовал своего бывшего подопечного. Напомним, что Артета работал с бельгийской звездой, когда был помощником тренера в «Манчестер Сити».

На пресс-конференции Микель Артета высоко оценил своего бывшего игрока, назвав его одним из лучших полузащитников в мире. В своем интервью Артета отметил: «Если в «Наполи» и есть один из моих любимых игроков, то это Кевин Де Брёйне. Мне посчастливилось работать с ним почти четыре года. Думаю, он один из лучших полузащитников в истории, и наблюдать за его игрой по-прежнему одно удовольствие», – признался он.

В свою очередь, опытный бельгийский полузащитник также признал силу соперника, подчеркнув, что «Арсенал» на данный момент является одной из сильнейших команд мира. Тем не менее, гости, добившиеся преимущества в тактической борьбе, в итоге достигли своей цели. Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор забил победный гол, обеспечив своей команде успешный старт в еврокубке.