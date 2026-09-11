Chery планирует конкурировать с Volkswagen на британском рынке

Крупный китайский автопроизводитель Chery переходит к следующему этапу своей масштабной стратегии по укреплению позиций на рынке Великобритании. По данным иксбт.ком, бренд подвел итоги первого года продаж в стране, реализовав около 29 тысяч автомобилей и досрочно выполнив планы на 2026 год. Об этом сообщает издание Autocar.ко.ук.

Хотя этот показатель несколько уступает успехам родственных брендов Омода и Джаеку — например, только кроссовер Джаеку 7 с конца 2024 года разошелся тиражом почти в 53 тысячи экземпляров — руководство Chery ставит перед собой еще более амбициозные цели. Генеральный директор компании в Великобритании Фаррелл Сюй подчеркнул, что их главная задача — составить достойную конкуренцию таким авторитетным брендам массового сегмента, как немецкий Volkswagen, и зарекомендовать себя в качестве настоящего «народного автомобиля».

Новое семейство Тигго Кс и флагманские модели

В настоящее время Chery предлагает на британском рынке кроссоверы Тигго 4, Тигго 7, Тигго 8 и Тигго 9, конкурирующие с такими популярными моделями, как Ford Пума, Volkswagen Тигуан и Skoda Kodiaq. Однако в следующем году компания планирует вывести на рынок четыре новые или обновленные модели, одна из которых, как ожидается, будет полностью электрической.

Среди новинок особого внимания заслуживает кроссовер, представленный на Пекинском автосалоне в этом году, который станет новым флагманом семейства Тигго Кс. Пятиметровая семиместная модель отличается современным угловатым дизайном и гибридной силовой установкой (PHEV). По сообщениям китайских СМИ, суммарная мощность автомобиля составляет 476 л.с., а запас хода только на электротяге по циклу КЛТК достигает 124 миль.

Научно-исследовательский центр, адаптированный к дорогам Великобритании

По словам Фаррелла Сюя, будущие модели Тигго Кс предложат иные «ощущения» по сравнению с предыдущими кроссоверами Тигго 4, 7, 8 и 9. Эти автомобили будут больше ориентированы на стиль «лифестйле», отличаясь более агрессивным дизайном и легкими внедорожными возможностями, что расширит выбор для покупателей.

Чтобы полностью удовлетворить требования британских клиентов, Chery открыла специальный центр исследований и разработок (Р&Д) на испытательном полигоне УТАК Миллбрук в Бедфордшире. Этот центр выполняет роль «переводчика», собирая отзывы местных клиентов и СМИ и преобразуя их в технические задачи для инженеров в Китае.

Новый центр адаптирует рулевое управление, настройки шасси и передовые системы помощи водителю с учетом особенностей британских дорог — более узких, извилистых и менее качественных, чем в Китае. Эксперты считают, что это ускорит процесс тестирования новых амортизаторов, втулок или обновлений программного обеспечения, позволяя оперативно реагировать на запросы рынка.