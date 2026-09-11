С 1 октября в Ташкенте может подорожать проезд в общественном транспорте

В Ташкенте предлагается повысить стоимость проезда в автобусах и метрополитене. Согласно новому тарифу, с 1 октября разовая плата за проезд при электронной оплате может вырасти с 1700 до 2500 сумов.

При этом предлагается сохранить стоимость оплаты наличными на действующем уровне в 3000 сумов.

Также планируется установить отдельный тариф на услугу перевозки багажа в размере 4000 сумов. Предусмотрено и внедрение новых проездных билетов и тарифов с пересадкой на другие виды общественного транспорта для пассажиров.

В настоящее время проект соответствующего документа проходит общественное обсуждение. Процесс подачи предложений и мнений продлится до 19 сентября.

Если проект будет утвержден, новые тарифы ожидаемо вступят в силу с 1 октября.