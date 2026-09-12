В школе Карши произошла драка между девочками

В общеобразовательной школе №1 города Карши Кашкадарьинской области произошла драка между ученицами. Видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях.

На видео видно, как группа школьниц спорит между собой, оскорбляет друг друга и таскает за волосы.

По данным Кашкадарьинского областного управления дошкольного и школьного образования, по данному факту были проведены предварительные изучения. В ходе них было установлено, что участницами происшествия, запечатленного на видео, являются Х.Л., Р.Р., Р.М. и Б.М.

После этого ученицы и их родители были вызваны в правоохранительные органы, где были изучены причины возникновения конфликта и детали происшествия. У участниц были взяты соответствующие объяснительные.

Отмечается, что для предоставления правовой оценки инциденту соответствующие документы были направлены в ГОВД города Карши. В настоящее время уполномоченными органами ведутся дознавательные работы.

Ожидается, что по итогам расследования и выявленным обстоятельствам будет дана правовая оценка в порядке, установленном законодательством. Управление школьного образования также взяло процесс изучения под свой контроль.

Окончательное заключение по инциденту будет обнародовано после завершения дознания.