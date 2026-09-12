Rocket Lab недовольна контрактом NASA на 700 миллионов долларов для Марса

В аэрокосмической отрасли продолжается острая конкуренция: согласно данным иксбт.ком, компания Rocket Lab подала официальный протест в Счетную палату США (ГАО) по поводу крупного контракта на сумму 700 миллионов долларов, выданного NASA компании Blue Origin. Иск, требующий пересмотра данного решения, важен тем, что может повлиять на судьбу будущих систем космической связи. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В начале сентября текущего года NASA выбрало компанию Blue Origin для разработки, запуска и последующей эксплуатации проекта Марс Телекоммуникатионс Нетворк (МТН). В рамках этого проекта предусмотрено создание нового орбитального ретранслятора, который будет работать вокруг Красной планеты и обеспечивать связь с Землей.

Однако руководство Rocket Lab подозревает, что в процессе отбора были допущены нарушения. Согласно заявлению компании, агентство могло отойти от критериев приема, установленных Конгрессом. Также отмечается, что NASA допустило ошибки при технической оценке их предложения и необоснованно предвзято подошло к проекту.

Необходимость обновления инфраструктуры связи на Марсе

В настоящее время инфраструктура связи, поддерживающая американские научные миссии на Марсе, устаревает. Более двух десятилетий эту задачу выполняют Марс Одйссей, запущенный в 2001 году, и Марс Реконнаиссанке Орбитер, работающий с 2005 года.

Конгресс США выделил 700 миллионов долларов в июле 2025 года на создание нового ретранслятора для замены этой устаревшей сети. Весной 2026 года NASA начало принимать предложения от частных компаний, при этом Blue Origin и Rocket Lab рассматривались как основные претенденты.

Согласно условиям подписанного контракта, Blue Origin обязана передать готовое устройство NASA не позднее 31 декабря 2028 года. Ожидается, что сеть МТН начнет работу на орбите Марса к 2030 году и обеспечит стабильную связь для будущих космических экспедиций.

Предыдущие подобные ситуации и дальнейшие шаги

Интересно, что несколько лет назад в аналогичной ситуации оказывались представители Blue Origin. В 2021 году компания Джеффа Безоса подала протест через ГАО и обратилась в суд после того, как SpaceX победила в конкурсе на создание первого пилотируемого посадочного аппарата в рамках лунной программы Artemis. Несмотря на то, что публичные возражения были отклонены, впоследствии NASA подписало с Blue Origin отдельный контракт по лунному аппарату.

Rocket Lab, идущая сейчас по тому же пути, также пытается доказать свою правоту. Контракт на 700 миллионов долларов по марсианскому ретранслятору пока остается за Blue Origin, однако его окончательная судьба будет зависеть от официального решения Счетной палаты США.