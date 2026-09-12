За шум в ночное время — штраф до 8,8 миллиона сумов

·2·Узбекистан
За шум в ночное время — штраф до 8,8 миллиона сумов

В Узбекистане ужесточены меры наказания за шум, нарушающий покой граждан в ночное время. Теперь в отдельных случаях за нарушение может быть наложен штраф до 8,8 миллиона сумов.

Законом, направленным на защиту населения от чрезмерного шума, установлены новые требования по обеспечению ночного отдыха и спокойствия граждан. Также внесены соответствующие изменения в Кодекс об административной ответственности.

Согласно закону, за первое нарушение требований, связанных с бытовым шумом, на граждан налагается штраф в размере от 3 до 5 базовых расчетных величин (БРВ), то есть от 1,32 миллиона до 2,2 миллиона сумов.

Для должностных лиц за первое нарушение установлен штраф в размере от 4,4 миллиона до 6,6 миллиона сумов.

Если то же самое нарушение повторяется в течение года, на граждан налагается штраф в размере от 2,2 миллиона до 3,08 миллиона сумов.

Для должностных лиц наказание за повторное нарушение еще строже — штраф в размере от 6,6 миллиона до 8,8 миллиона сумов.

Новый порядок ужесточает требования в отношении таких действий, как прослушивание громкой музыки в ночное время и нарушение покоя соседей различными бытовыми шумами.

Узбекистаншумночной шумКодекс об административной ответственности
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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