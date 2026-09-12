СМИК приближается к Samsung на рынке полупроводников

·8·Технологии
СМИК приближается к Samsung на рынке полупроводников

Конкуренция между компаниями, занимающими лидирующие позиции на мировом рынке полупроводников, усиливается. иксбт.ком Как сообщает издание, во втором квартале текущего года крупный китайский производитель СМИК зафиксировал самый высокий рост выручки на рынке производства логических чипов, что обострило конкуренцию в этой сфере. Об этом сообщает Иксбт.ком в своем отчете.

За отчетный период общая выручка СМИК составила 3 миллиарда долларов. Этот показатель на 20 процентов выше по сравнению с предыдущим кварталом. В данном анализе учитывались только логические чипы, показатели производства чипов памяти не принимались во внимание.

Расстановка сил на рынке и результаты Samsung

На сегодняшний день СМИК является третьим по величине производителем чипов в мире. Примечательно, что разрыв между китайским производителем и южнокорейским гигантом Samsung стал минимальным.

Согласно сообщению, Samsung во втором квартале увеличила свою выручку всего на 1,8 процента, достигнув 3,26 миллиарда долларов. Интересно, что этот темп роста стал самым низким среди десяти крупнейших производителей чипов в мире. В результате разрыв между СМИК и Samsung сокращается, что приводит к важным изменениям в распределении долей рынка.

TSMC — абсолютный лидер рынка

Если взглянуть на общую ситуацию на рынке, то Таиван Семикондуктор Мануфактуринг Компанй (TSMC) по-прежнему сохраняет свое безоговорочное превосходство. Конкурировать с TSMC, которая является главным столпом индустрии, другим игрокам пока крайне сложно.

Согласно данным, выручка TSMC во втором квартале выросла на 12,1 процента, составив внушительные 40,2 миллиарда долларов. Этот показатель в несколько раз превышает совокупную выручку всех остальных ведущих компаний в данном секторе.

В настоящее время TSMC контролирует 72,5 процента мирового рынка полупроводников. По мнению отраслевых аналитиков, стремительный рост и увеличение выручки таких компаний, как СМИК, могут в будущем повлиять на существующий баланс сил на глобальном технологическом рынке.

SMICSamsungTSMCТехнологииПолупроводники
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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