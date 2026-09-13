Шомуродов и Файзуллаев в основном составе? «Башакшехир» сыграет против «Амедспора»

В рамках 5-го тура турецкой Суперлиги сегодня состоится крайне интересное и историческое противостояние, которого с нетерпением ждали узбекские любители футбола. Клуб из Стамбула «Башакшехир», занимающий 13-ю строчку в турнирной таблице, на выезде сыграет с командой «Амедспор», расположившейся на 10-м месте. Объявленные перед принципиальным матчем на стадионе «Диярбакыр», который начнется в 22:00 по ташкентскому времени, официальные составы взбудоражили болельщиков нашей страны: два ведущих игрока национальной сборной Узбекистана — опытный бомбардир Элдор Шомуродов и креативный вингер Аббосбек Файзуллаев — попали в основной состав с первых минут.

Тренерский штаб стамбульского клуба доверил линию атаки именно узбекскому тандему, и команда намерена за счет этой важной гостевой игры резко улучшить свое положение в турнирной таблице. Что ж, каким образом пара Файзуллаев и Шомуродов попытается взломать оборону соперника в Диярбакыре, на какие силы на поле обопрется «Амедспор» и сможет ли «Башакшехир» одержать эту важную победу, приблизившись к числу лидеров?

Важное противостояние в «Диярбакыре»: Жаркая битва в 22:00

Один из центральных матчей 5-го тура чемпионата Турции на пороге начала:

Время и стадион: Матч пройдет на арене «Диярбакыр» в 22:00 по ташкентскому времени и окажется в центре внимания миллионов узбекских болельщиков;

Интрига в таблице: Если хозяева «Амедспор» с 7 очками занимают 10-ю позицию в турнирной таблице, то «Башакшехир», набрав 4 очка, идет на 13-м месте;

Цель в 3 очка: Для стамбульской команды предстоящий выездной поединок — удобная возможность одержать победу, догнать соперника и подняться выше в таблице.

Шомуродов и Файзуллаев в основе: Узбекский дуэт выходит на сцену

Тренерский штаб «Башакшехира» решил максимально повысить атакующий потенциал:

Звезды национальной сборной в строю: Если на Элдора Шомуродова возложена задача создавать угрозу воротам соперника в центре нападения, то Аббосбек Файзуллаев будет развивать атаки с фланга за счет креативных передач и быстрого дриблинга;

Полный стартовый состав «Башакшехира»: Дилмен, Калужински, Байрам, Гюнеш, Кемен, Опери, Опоку, Сков Олсен, Шахинер, ФАЙЗУЛЛАЕВ, ШОМУРОДОВ;

Тактическая сыгранность: Ожидается, что взаимопонимание Шомуродова и Файзуллаева по национальной сборной станет главным оружием линии атаки «Башакшехира» и в чемпионате Турции.

Боевой состав «Амедспора» и фактор хозяев поля

Хозяева выставляют на поле сильный состав, чтобы не потерять очки на своем поле:

Состав «Амедспора»: Лафон, Деллова, Халил, Красники, Орбан, Саба, Балет, Бейтс, Мерас, Равелосон, Сояльп;

Надежная оборона и прессинг: Клуб из Диярбакыра, выступая перед своими болельщиками, постарается не оставлять свободных зон звездам «Башакшехира» в центре поля;

Давление на поле: В матче, который обещает пройти в бескомпромиссной борьбе, обе стороны приложат все усилия ради единственной цели — 3 очков.

Одновременное появление на поле Элдора Шомуродова и Аббосбека Файзуллаева сделало это противостояние самым интересным матчем сегодняшнего дня в турецкой Суперлиге для любителей футбола нашей страны.

Как вы думаете, смогут ли Элдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев записать на свой счет гол или результативную передачу в сегодняшнем выездном матче? Сумеет ли «Башакшехир» под руководством узбекских футболистов успешно преодолеть барьер в виде «Амедспора» и завоевать важнейшие 3 очка? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим горячим аналитическим материалом, посвященным выступлению наших соотечественников в чемпионате Турции, со всеми футбольными болельщиками и близкими!