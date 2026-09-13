Раскрыты основные технические характеристики флагмана Vivo Кс500

·4·Технологии
Раскрыты основные технические характеристики флагмана Vivo Кс500

В преддверии скорой презентации в мире технологий появилась примечательная новость. Согласно данным иксбт.ком, за неделю до официального показа в сеть просочились «живые» фотографии и основные технические параметры флагманского смартфона Vivo Кс500. Этой интересной информацией поделился известный инсайдер Панда ис Балд, раскрыв возможности будущего устройства. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Одной из главных новостей, раскрытых в этой утечке, стал процессор, являющийся «сердцем» смартфона. Устройство работает на базе еще официально не представленной платформы MediaTek Dimensity 9600М. Специалисты предполагают, что этот процессор предназначен для некоторых флагманских моделей 2026 года и может оказаться переименованной версией чипа Dimensity 9500.

Производительность и возможности памяти

На снимке видно, что модель Vivo Кс500 обладает впечатляющим объемом памяти. В частности, смартфон оснащен 12 GB оперативной и 512 GB встроенной памяти. Исходя из потребностей современных пользователей, предусмотрена возможность виртуального расширения оперативной памяти до 24 GB.

Система камер устройства также заслуживает особого внимания и, как ожидается, порадует любителей мобильной съемки. По имеющимся данным, новый флагман будет оснащен широкоугольным модулем Sony Лйтиа 828 с оптическим форматом 1/1,28 дюйма и разрешением 50 Мп. Для сравнения, аналогичный модуль использовался в модели Vivo X300 Pro.

Оптика и емкость аккумулятора

Для расширения оптических возможностей было налажено сотрудничество с компанией Зеисс. В результате камера оснащена передовой системой стабилизации с рейтингом КИПА 5.5. Телеобъектив использует сенсор Sony Лйтиа 610, как и в модели Vivo Кс500 Pro. При этом базовая версия может поддерживать внешний телеконвертер для расширения возможностей оптического зума. За обработку изображений отвечает специальный процессор Vivo Блуепринт В3+.

Еще одним огромным преимуществом смартфона является его аккумулятор. Утечка подтверждает, что устройство будет оснащено сверхмощной батареей емкостью 7500 mAh. Напомним, что инсайдер Панда ис Балд, распространивший эти данные, ранее первым точно сообщал дату презентации Мате 50, а также точные цвета моделей Xiaomi 13 и Xiaomi 14.

VivoVivo X500MediaTekSonyZeiss
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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