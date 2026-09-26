Samsung столкнулась с патентным спором и угрозой запрета продаж в США

·3·Технологии
Samsung столкнулась с патентным спором и угрозой запрета продаж в США

Американская компания Иоенгине подала иск против Samsung Электроникс, обвинив южнокорейского технологического гиганта в несанкционированном использовании пяти патентов, связанных с подключением и обменом данными. Согласно данным иксбт.ком, этот правовой конфликт может серьезно повлиять на продажи самых популярных продуктов Samsung на рынке США, включая флагманские смартфоны и SSD. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В настоящее время судебное разбирательство проходит в окружном суде Восточного округа штата Техас. Истец утверждает, что Samsung использовала данные технологии в своих устройствах без получения соответствующих разрешений и выплаты лицензионных отчислений. Это приводит к грубому нарушению прав интеллектуальной собственности.

Список устройств, упомянутых в иске

В исковом заявлении, поданном Иоенгине, некоторые устройства приведены в качестве прямых примеров. В этот список вошли следующие популярные продукты:

  • Флагманский смартфон Samsung Galaxy С23 Ultra
  • Умные часы Galaxy Watch Ultra
  • Беспроводные наушники Galaxy Buds2 Pro
  • Портативный ССД-накопитель Samsung Т7
Однако было отмечено, что этот список не является окончательным и в будущем претензии могут быть расширены на другие виды продукции компании. Иоенгине требует компенсацию в виде «разумного лицензионного вознаграждения» за ущерб, нанесенный за прошедший период, хотя точная сумма в иске пока не указана.

Возможные последствия судебного запрета

Помимо финансовой компенсации, компания-истец стремится добиться постоянного судебного запрета на продажу некоторых смартфонов Galaxy и портативных SSD. Если суд удовлетворит это требование, Samsung будет вынуждена прекратить деятельность, признанную нарушением закона на территории США, что может привести к ограничению поставок определенных устройств для американских покупателей.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что это крайний сценарий. Samsung может изменить свои технологии или временно отключить определенные функции, чтобы решить проблему в соответствии с решением суда. Также Иоенгине рассматривает альтернативный вариант — принуждение Samsung к выплате постоянных лицензионных отчислений за использование технологий.

SamsungIoengineПатентСШАSSD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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