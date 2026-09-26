Ситуация вокруг клуба «Манчестер Сити», обвиняемого в финансовых нарушениях в Английской Премьер-лиге, принимает серьезный оборот. После сообщений о том, что независимая комиссия признала обоснованными 114 из 115 обвинений, выдвинутых против «горожан», британские политики начали выражать свою позицию. Один из политиков страны, давший интервью ИТВ Гранада Репортс и являющийся ярым болельщиком «Эвертона», Энди Бернем призвал общественность не делать поспешных выводов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как стало известно, независимая комиссия пришла к своему решению в результате длительных расследований. Однако Энди Бернем подчеркнул, что после подобных громких новостей неправильно сразу выносить суровые вердикты. По его словам, прежде чем делать какие-либо окончательные выводы, необходимо детально изучить официальный отчет независимой комиссии.

Финансовые обвинения и затянувшийся процесс

Основной конфликт связан с тем, что «Манчестер Сити» предоставлял недостоверную финансовую информацию Премьер-лиге в период с 2009 по 2018 год. В это время команда стала ведущей силой в футболе страны. Согласно обнародованным обвинениям, клуб 54 раза не предоставлял точные финансовые данные и допустил 14 нарушений, касающихся зарплат игроков и тренеров.

Бернем отметил, что процесс между клубом и Премьер-лигой был очень долгим и сложным. Поэтому, прежде чем думать о лишении команды исторических титулов или других суровых наказаниях, необходимо тщательно изучить все документы. «Я только что услышал об этом, пока это лишь сообщения. Если они подтвердятся, я, конечно, захочу ознакомиться с отчетом независимой комиссии», — сказал Бернем.

Твердая позиция клуба и будущие санкции

В свою очередь, руководство «Манчестер Сити» также твердо стоит на своей позиции. Клуб выразил уверенность в своей невиновности и достоверности представленных доказательств. В заявлении пресс-службы клуба напоминается, что процесс Премьер-лиги продолжается и необходимо соблюдать требования строгой конфиденциальности. «Манчестер Сити» подчеркивает, что за последние восемь лет опирался на справедливого регулятора и соблюдал соответствующие правила.

Если выводы независимой комиссии останутся в силе после апелляционного процесса, Премьер-лига может принять серьезные дисциплинарные меры. Согласно регламенту, дисциплинарные инструменты лиги варьируются от крупных штрафов до исключения из элитного дивизиона. Однако любая санкция должна соответствовать принципу соразмерности, в противном случае существует вероятность отмены этих решений на следующих судебных этапах.