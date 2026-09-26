Эрлинг Холанд был отстранен от пресс-конференции из-за финансового скандала вокруг Манчестер Сити

·3·Спорт
Эрлинг Холанд был отстранен от пресс-конференции из-за финансового скандала вокруг Манчестер Сити

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд был освобожден от участия в запланированной пресс-конференции национальной команды на фоне громких финансовых скандалов вокруг его клуба. Согласно информации издания Те Сун, форвард «Манчестер Сити» должен был отвечать на вопросы журналистов перед матчем Лиги наций против Португалии, однако Норвежская футбольная федерация в последний момент внесла изменения в состав участников. Об этом сообщает портал Goal.com.

Это решение было принято на фоне сообщений, вызывающих широкий резонанс в футбольном мире. Как пишет английская пресса, клуб «Манчестер Сити» обвиняется в 114 нарушениях финансовых правил в период с сезона 2009–2010 по 2017–2018 годы. Хотя официальные санкции в отношении клуба еще не объявлены, ситуация ставит под серьезную угрозу будущее этого топ-клуба.

Серьезные последствия финансовых обвинений

Дисциплинарные меры, которые предстоит рассмотреть независимым комиссиям, могут быть крайне суровыми. По мнению экспертов, не исключено применение таких наказаний, как огромные штрафы, снятие очков, лишение ранее завоеванных чемпионских титулов и даже исключение из Премьер-лиги.

Пресс-секретарь Норвежской футбольной федерации Мортен Шёнсберг подтвердил это изменение в интервью телеканалу ТВ 2. По его словам, на пресс-конференции выступят главный тренер команды Столе Сольбаккен, а также футболисты Фредрик Эурснес и Андреас Шельдеруп, а нападающий «Манчестер Сити» был огражден от лишних вопросов.

Блестящая игра на поле и планы на будущее

Решение оградить Холанда от внимания прессы было принято через день после его яркого выступления на поле. В матче первого тура Лиги наций УЕФА, состоявшемся в четверг, нападающий оформил дубль, приведя сборную Норвегии к победе над Данией со счетом 3:2.

В настоящее время сборная Норвегии готовится к домашнему матчу против Португалии. Встреча состоится в воскресенье в Осло. Гости также успешно начали турнир, одержав в первом туре минимальную победу над Уэльсом со счетом 1:0.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиНорвегияЛига нацийФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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