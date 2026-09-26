Килиан Мбаппе получил травму: Реал Мадрид и сборная Франции обеспокоены

В последнем матче сборной Франции нападающий Килиан Мбаппе получил травму левого колена и был вынужден покинуть поле. Как сообщает Goal.com, эта ситуация вызвала серьезную обеспокоенность не только у болельщиков национальной команды, но и у руководства клуба «Реал Мадрид», поскольку физическое состояние звездного футболиста стало ключевым вопросом перед важными матчами клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Этот матч имел особое значение для французов, так как легендарный Зинедин Зидан впервые вошел в тренерский штаб сборной Франции в качестве главного тренера. Хотя национальная команда стремилась начать первую игру под руководством нового наставника с победы, яркие моменты матча остались в тени травмы главного бомбардира.

Гол в матче и внезапная тревога

В эпизоде на 54-й минуте матча защитник сборной Турции Бардакджи допустил ошибку при выносе мяча из штрафной площади. В результате атаки, организованной из центра поля, Олисе предоставил удобную возможность Килиану Мбаппе, и нападающий с присущей ему точностью открыл счет.

Хотя после забитого гола на стадионе царила радость, она длилась недолго. Вскоре после празднования гола 25-летний футболист почувствовал сильную боль в левом колене, упал на газон и потребовал помощи врачей.

Медицинская помощь и уход с поля

Врачи сборной Франции немедленно выбежали на поле, чтобы оказать помощь колену футболиста. Несмотря на первоначальную боль, Килиан Мбаппе попытался продолжить игру и на короткое время вернулся на поле.

Однако травма колена дала о себе знать, звездный нападающий снова упал на газон и дал понять тренерскому штабу, что не может продолжать игру. Зинедин Зидан был вынужден произвести вынужденную замену своего ключевого игрока уже в дебютном матче.