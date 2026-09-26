Манчестер Сити признан виновным, клубы Премьер-лиги требуют компенсацию

·3·Спорт
Манчестер Сити признан виновным, клубы Премьер-лиги требуют компенсацию

Один из крупнейших финансовых скандалов в истории английского футбола вышел на новый этап. Согласно информации, опубликованной изданием The Athletic, после того как клуб «Манчестер Сити» был признан виновным по 114 из 115 предъявленных обвинений в финансовых нарушениях, несколько команд Английской Премьер-лиги готовятся обратиться в суд. Об этом сообщает Goal.com .

Это решение независимой комиссии вызвало настоящий резонанс в чемпионате страны. В настоящее время клубы-конкуренты активно консультируются с ведущими юридическими фирмами и адвокатами, чтобы оценить возможности возмещения исторических убытков и взыскания крупных компенсаций.

Судебные процессы и прецеденты

На фоне этих юридических столкновений клубы работают над коллективной стратегией. По мнению экспертов, предыдущие судебные решения с участием других команд станут важным правовым фундаментом. В частности, ранее независимая комиссия признала, что нарушение клубом «Эвертон» правил прибыльности и устойчивого развития дало преимущество соперникам, и постановила взыскать 35,1 миллиона фунтов стерлингов в пользу «Бернли».

Тем не менее, официальные иски могут быть отложены до тех пор, пока апелляции «Манчестер Сити» не будут рассмотрены и все правовые стадии не будут пройдены. Клуб, в свою очередь, отверг все обвинения, заявив, что будет твердо придерживаться своей позиции и использовать все доступные правовые средства до конца.

Масштаб финансовых потерь и исков

По словам официального представителя клуба, процесс Премьер-лиги продолжается, и необходимо завершить важные этапы при соблюдении строгой конфиденциальности. По этой причине «Манчестер Сити» сохраняет свою неизменную позицию, изложенную в заявлении от февраля 2023 года. Однако ожидается, что требования пострадавших сторон будут варьироваться:

  • Упущенная выгода от непопадания в Лигу чемпионов, включая доходы от трансляций и продажи билетов;
  • Невыполнение условий контрактов, связанных с завоеванием трофеев и участием в еврокубках;
  • Потеря спонсорских бонусов по коммерческим соглашениям.
В настоящее время руководство Английской Премьер-лиги и клубы серьезно обсуждают возможность подачи коллективного судебного иска (класс-актион лавсуит). Если эти процессы начнутся, финансовый и правовой ландшафт английского футбола может кардинально измениться.

Манчестер СитиПремьер-лигаФутболФинансовые нарушенияСудебный иск
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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