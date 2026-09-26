Бобур Тагиев победил единогласным решением судей на турнире Мангу 5
На проходящем на «Хумо Арена» в Ташкенте турнире Мангу 5 узбекистанский боец ММА Бобур Тагиев одержал очередную победу. Проведя все три раунда против ганца Джумы Сумана, он оказался сильнее по решению судей.
В ходе этого поединка, приковавшего внимание любителей ММА, оба бойца провели все запланированные три раунда. Для определения победителя потребовалось решение судей.
Победа была зафиксирована со счетом 29:27
По окончании боя были обнародованы судейские записки.
Согласно их решениям, Бобур Тагиев победил со счетом 29:27.
Таким образом, представитель Узбекистана добился важной победы над бойцом из Ганы Джумой Суманом на турнире Мангу 5.
Трехраундовый бой продлился всю дистанцию, и в итоге судьи отдали предпочтение Бобуру Тагиеву.
Вечер ММА в Ташкенте продолжается
Турнир Мангу 5 проходит на арене «Хумо Арена» в городе Ташкенте. В программу соревнований вошел ряд поединков по ММА с участием местных и зарубежных бойцов.
После боя Тагиева против Джумы Сумана в рамках турнира продолжаются интересные для болельщиков противостояния.
Для Бобура Тагиева этот бой в октагоне Мангу 5 завершился победой. После напряженного трехраундового поединка решение судей со счетом 29:27 было принято в пользу представителя Узбекистана.
Результаты узбекистанских бойцов на турнире в Ташкенте находятся в центре внимания фанатов ММА.
Комментарии 0
…