Бобур Тагиев победил единогласным решением судей на турнире Мангу 5

·2·Спорт
Бобур Тагиев победил единогласным решением судей на турнире Мангу 5

На проходящем на «Хумо Арена» в Ташкенте турнире Мангу 5 узбекистанский боец ММА Бобур Тагиев одержал очередную победу. Проведя все три раунда против ганца Джумы Сумана, он оказался сильнее по решению судей.

В ходе этого поединка, приковавшего внимание любителей ММА, оба бойца провели все запланированные три раунда. Для определения победителя потребовалось решение судей.

Победа была зафиксирована со счетом 29:27

По окончании боя были обнародованы судейские записки.

Согласно их решениям, Бобур Тагиев победил со счетом 29:27.

Таким образом, представитель Узбекистана добился важной победы над бойцом из Ганы Джумой Суманом на турнире Мангу 5.

Трехраундовый бой продлился всю дистанцию, и в итоге судьи отдали предпочтение Бобуру Тагиеву.

Вечер ММА в Ташкенте продолжается

Турнир Мангу 5 проходит на арене «Хумо Арена» в городе Ташкенте. В программу соревнований вошел ряд поединков по ММА с участием местных и зарубежных бойцов.

После боя Тагиева против Джумы Сумана в рамках турнира продолжаются интересные для болельщиков противостояния.

Для Бобура Тагиева этот бой в октагоне Мангу 5 завершился победой. После напряженного трехраундового поединка решение судей со счетом 29:27 было принято в пользу представителя Узбекистана.

Результаты узбекистанских бойцов на турнире в Ташкенте находятся в центре внимания фанатов ММА.

Бобур ТагиевДжума Сумантурнир Mangu 5Humo Arena
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Амирхон Алиходжаев победил российского соперника на турнире Мангу 5Амирхон Алиходжаев победил российского соперника на турнире Мангу 5Сегодня 22:26Новая схема «4-3-3»: Элдор Шомуродов откровенно высказался об изменениях в сборнойНовая схема «4-3-3»: Элдор Шомуродов откровенно высказался об изменениях в сборнойСегодня 22:33Триллер 10-го тура в Самарканде: мужчины разгромили Армению, женщины — Перу!Триллер 10-го тура в Самарканде: мужчины разгромили Армению, женщины — Перу!Сегодня 22:16Узбекистан поднялся на 4-е место с 34 медалями на Азиатских играх: итоги 7-го дняУзбекистан поднялся на 4-е место с 34 медалями на Азиатских играх: итоги 7-го дняСегодня 20:34Узбекистан разгромил Армению со счетом 3,5:0,5 и стал единоличным лидером!Узбекистан разгромил Армению со счетом 3,5:0,5 и стал единоличным лидером!Сегодня 20:25Каждая победа — гарантия медали: узбекские боксеры вступают в бои четвертьфинала!Каждая победа — гарантия медали: узбекские боксеры вступают в бои четвертьфинала!Сегодня 19:46
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия