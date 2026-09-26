В Намангане после инцидента в детсаду Детский омбудсман внес представление в министерство

Ранее сообщалось, что в государственной дошкольной образовательной организации Учкурганского района Наманганской области было совершено сексуальное насилие в отношении 5-летнего воспитанника. В связи с этим инцидентом Детский омбудсман внес представление в Министерство дошкольного и школьного образования. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Детского омбудсмана.

Отмечается, что представление было внесено 22 сентября в рамках полномочий Детского омбудсмана.

В нем содержится просьба критически пересмотреть результаты служебного расследования, проводимого по факту сексуального насилия в отношении воспитанника в дошкольной образовательной организации, устранить выявленные недостатки и рассмотреть вопрос о привлечении ответственных сотрудников к ответственности в установленном порядке.

Также потребовалось устранить причины и условия, способствовавшие совершению происшествия, усилить меры по обеспечению безопасности детей во всех дошкольных образовательных организациях республики, а также принять необходимые меры по предотвращению подобных случаев.

В частности, указано на необходимость проведения ответственными лицами адресных проверок исполнения сотрудниками дошкольных образовательных организаций своих служебных обязанностей, а также пересмотра механизмов внутреннего контроля, направленных на обеспечение безопасности детей.

В представлении Детского омбудсмана подчеркнута необходимость принятия системных мер по устранению выявленных недостатков и недопущению подобных ситуаций в будущем.

Согласно законодательству, министерство должно в установленный 15-дневный срок предоставить Детскому омбудсману информацию о результатах работы, проделанной по исполнению представления.

Сообщается, что Детский омбудсман продолжит изучение и контроль в рамках своих полномочий ситуаций, связанных с нарушением прав и законных интересов детей.