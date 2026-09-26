Маленькому Мухаммадалига вручили письмо и подарки от Президента

·48·Узбекистан
Маленькому Мухаммадалига вручили письмо и подарки от Президента

Во время визита Президента в Каракалпакстан в социальных сетях распространилось видео с искренним обращением мальчика по имени Мухаммадали, которое привлекло внимание многих. В нем отражены любовь ребенка к Родине и его искренние пожелания.

Сообщается, что Президент Шавкат Мирзиёев, увидев обращение мальчика, остался доволен его искренними словами и направил Мухаммадали благодарственное письмо. Об этом было распространено официальное сообщение.

В письме Президент пожелал мальчику в будущем стать человеком, достойным истории страны и полезным для народа.

«Я хочу, чтобы, когда ты вырастешь, ты стал человеком, достойным наших предков, который принесет пользу своему народу и своей стране», — говорится в письме.

Письмо и подарки Президента были торжественно вручены в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан. На мероприятии Председатель Жокаргы Кенеса Аманбай Орынбаев зачитал письмо Президента.

Кроме того, подарки от Президента были переданы Мухаммадали, его родителям и дошкольной образовательной организации, в которой он воспитывается.

А воспитательница мальчика Гульбахар Сапарова решением Президиума Жокаргы Кенеса была награждена нагрудным знаком «Ватан фидойиси».

Шавкат МирзиёевМухаммадалиКаракалпакстанЖокаргы Кенес
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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