Триллер 10-го тура в Самарканде: мужчины разгромили Армению, женщины — Перу!

На проходящей в Самарканде 46-й Всемирной шахматной олимпиаде официально завершились самые напряженные и важные матчи 10-го тура, проливающие свет на судьбу золотых медалей. В самых примечательных противостояниях соревнований главные сборные Узбекистана добились абсолютного триумфа. Мужская главная команда со счетом 3,5:0,5 разгромила многократного олимпийского чемпиона сборную Армении, укрепив свое единоличное лидерство, а наша основная женская сборная оформила аналогичную разгромную победу со счетом 3,5:0,5 над представительницами Перу.

В других матчах дня вторая мужская сборная Узбекистана, сыгравшая против гиганта мировых шахмат Индии, уступила со счетом 0,5:3,5, а состав «Узбекистан-3» в тяжелой борьбе с Израилем не смог преодолеть испытание со счетом 1,5:2,5. В остальных парах среди женщин «Узбекистан-2» подписал боевую ничью 2:2 со Швецией, а «Узбекистан-3» — с Кенией. Эти исторические результаты в 10-м туре вывели шествие наших главных национальных сборных к чемпионству и высоким местам на кульминационную точку.

«Две победы со счетом 3,5:0,5, бой с Индией и страсть наших девушек»: 5 главных моментов 10-го тура

Важнейшие официальные результаты и факты, зафиксированные в 10-м туре Самаркандской олимпиады:

Разгромная победа мужчин над Арменией: Наша главная сборная одержала победу со счетом 3,5:0,5 и доказала, что до олимпийского кубка остался один шаг;

Яркая победа женщин над Перу: Наши девушки обыграли соперниц в 3 партиях и зафиксировали общий счет 3,5:0,5;

Испытание против гранда — Индии: Молодежь из «Узбекистан-2» провела матч против суперсостава Индии и набралась опыта со счетом 0,5:3,5;

Две ничьи от женских команд: «Узбекистан-2» добился ничейного результата 2:2 со Швецией, а «Узбекистан-3» — с Кенией;

Принципиальный матч с Израилем: Мужская сборная «Узбекистан-3», несмотря на победу на последней доске, минимально уступила со счетом 1,5:2,5.

Всемирная шахматная олимпиада (10-й тур): Сравнение результатов всех команд Узбекистана

Таблица подробных результатов всех 6 матчей между мужскими и женскими командами:

Категория матча и противостояние команд Общий счет Индивидуальные результаты на досках Мужчины: Армения — Узбекистан-1 0,5 : 3,5 Мартиросян 0:1 Абдусатторов; Синдаров 1:0 Ованнисян; Саргсян 0,5:0,5 Якуббоев; Мадаминов 1:0 Саргиссян Мужчины: Узбекистан-2 — Индия 0,5 : 3,5 Вахидов 0:1 Праггнанандха; Абдисалимов 0,5:0,5 Эригайси; Суяров 0:1 Сарин; Нигматов 0:1 Гукеш Мужчины: Узбекистан-3 — Израиль 1,5 : 2,5 Сайдалиев 0:1 Родштейн; Бахриллаев 0:1 Боруховский; Рахматуллаев 0,5:0,5 Соколовский; Абдурахмонов 1:0 Смирин Женщины: Узбекистан-1 — Перу 3,5 : 0,5 Хамдамова 0,5:0,5 Кори; Омонова 1:0 Салас; Имомкозиева 1:0 Контрерас; Каримова 1:0 Иларио Женщины: Узбекистан-2 — Швеция 2 : 2 Якуббоева 0,5:0,5 Крамлинг; Маликова 0:1 Агрест; Халилова 0,5:0,5 Вальсу; Салимова 1:0 Крамлинг Женщины: Кения — Узбекистан-3 2 : 2 Актамова 0,5:0,5 Монгели; Бобомуродова 0,5:0,5 Мутися; Ахмедова 0:1 Гленда; Шахзодова 1:0 Олбрайт

Шахматная экспертиза: Почему результаты 10-го тура имеют историческое значение?

Выводы международных гроссмейстеров, аналитиков и шахматных экспертов:

«Чемпионский характер главных команд»: Победа как мужской, так и женской главных сборных над своими соперниками с одинаковым счетом 3,5:0,5 показала, что наши национальные сборные подошли к кульминации соревнований в идеальной физической и психологической форме;

Высший уровень Индии: Борьба молодежи «Узбекистан-2» против сильнейших шахматистов мира, таких как Праггнанандха, Гукеш и Эригайси, стала для них большой школой на будущее; а ничья Абдималика Абдисалимова с Арджуном Эригайси стала одной из величайших сенсаций тура;

Интрига последнего 11-го тура: Выход мужской главной сборной в заключительный решающий тур в качестве единоличного лидера приковывает весь шахматный мир к доскам в Самарканде — до сотворения истории осталось всего несколько часов.

Как вы думаете, сможет ли победа наших мужской и женской главных сборных в 10-м туре со счетом 3,5:0,5 гарантировать золотую медаль Самаркандской олимпиады? Какой результат вы ждете от наших представителей в завтрашнем заключительном 11-м туре? Оставляйте свои личные поздравления и мнения в комментариях, а также делитесь этим большим обзором со всеми, чтобы поддержать наши национальные сборные!