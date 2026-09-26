Узбекистан поднялся на 4-е место с 34 медалями на Азиатских играх: итоги 7-го дня

На Азиатских играх, проходящих на аренах Японии с участием лучших атлетов континента, полностью завершились соревнования первой недели — седьмого дня состязаний. Национальная спортивная делегация Узбекистана демонстрирует высокую стабильность и мастерство, прочно удерживая место в первой четверке стран Азии в общекомандном зачете. По итогам семи дней напряженной борьбы на счету наших соотечественников в общей сложности 34 медали — 8 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых.

Верхние строчки турнирной таблицы традиционно занимают спортивные гиганты континента: Китай (107 золотых), хозяева соревнований Япония (31 золотая) и Южная Корея (16 золотых). Узбекистан же занимает высокое 4-е место сразу после этой «трио», продолжая опережать своего главного соперника в регионе — Казахстан (8 золотых, 8 серебряных), а также Таиланд.

«34 медали, 4-я позиция и преследование первой тройки»: 5 основных моментов 7-го дня

Главные факты официального медального зачета, сформировавшегося после 7-го дня Азиатских игр:

Узбекистан на прочном 4-м месте: Наша делегация с 8 золотыми медалями располагается на четвертой строчке континента в общекомандном зачете;

Общее количество медалей достигло 34: Наши соотечественники завоевали 8 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых медалей;

Преимущество по качеству над Казахстаном: Несмотря на то, что у Казахстана также 8 золотых медалей, Узбекистан занимает 4-ю позицию за счет большего количества серебряных наград (17 против 8);

Рекордный отрыв Китая: Представители Пекина вырвались в абсолютные лидеры со 107 золотыми и в общей сложности 176 медалями;

Впереди новые финалы: Перед решающими поединками в боксе, единоборствах и командных видах спорта у Узбекистана есть отличные шансы сохранить за собой место в первой четверке.

Азиатские игры: Таблица медалей ТОП-10 стран по итогам 7-го дня

Официальная таблица соревнований и сравнение результатов сборных:

Место Страна / Сборная Золото (Голд) Серебро (Силвер) Бронза (Бронзе) Общее количество медалей 1 Китай (Пеопле'с Републик оф Чина) 107 41 28 176 2 Япония (Джапан) 31 49 49 129 3 Южная Корея (Републик оф Кореа) 16 21 36 73 4 УЗБЕКИСТАН (Узбекистан) 8 17 9 34 5 Казахстан (Казахстан) 8 8 19 35 6 Таиланд (Таиланд) 8 7 9 24 7 Иран (ИР Иран) 7 14 7 28 8 Бахрейн (Бахраин) 7 2 2 11 9 КНДР (ПРК) 5 5 4 14 10 Индия (Индиа) 4 12 14 30

Спортивная экспертиза: Почему нахождение Узбекистана на 4-м месте является большим стратегическим успехом?

Выводы международных спортивных экспертов и аналитиков:

«Запас серебра и превосходство в качестве»: 17 серебряных медалей на счету Узбекистана свидетельствуют о том, что наши спортсмены доходили до финала в очень многих дисциплинах; именно разница в серебряных наградах ставит нас выше Казахстана (8 серебряных) и Таиланда (7 серебряных);

Уверенный шаг следом за мощнейшей «тройкой» Азии: Китай, Япония и Южная Корея считаются мировыми лидерами по своей инфраструктуре и количеству спортсменов; занятие 4-го места следом за ними — яркое доказательство того, что Узбекистан превратился в одну из мощнейших спортивных держав континента;

Предстоящие «золотые резервы»: Решающие поединки в наших традиционно сильных видах спорта, таких как бокс, таэквондо, кураш и тяжелая атлетика, только начинаются; это позволит нашей делегации удвоить количество золотых медалей и не упускать 4-е место до конца соревнований.

А как вы считаете, сможет ли спортивная делегация Узбекистана успешно сохранить 4-е место до окончания Азиатских игр или преследующие соперники усилят давление? В каком из предстоящих видов спорта вы ждете больше всего золотых медалей? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим анализом со всеми болельщиками, чтобы поддержать наших спортсменов!