Узбекистан поднялся на 4-е место с 34 медалями на Азиатских играх: итоги 7-го дня
На Азиатских играх, проходящих на аренах Японии с участием лучших атлетов континента, полностью завершились соревнования первой недели — седьмого дня состязаний. Национальная спортивная делегация Узбекистана демонстрирует высокую стабильность и мастерство, прочно удерживая место в первой четверке стран Азии в общекомандном зачете. По итогам семи дней напряженной борьбы на счету наших соотечественников в общей сложности 34 медали — 8 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых.
Верхние строчки турнирной таблицы традиционно занимают спортивные гиганты континента: Китай (107 золотых), хозяева соревнований Япония (31 золотая) и Южная Корея (16 золотых). Узбекистан же занимает высокое 4-е место сразу после этой «трио», продолжая опережать своего главного соперника в регионе — Казахстан (8 золотых, 8 серебряных), а также Таиланд.
«34 медали, 4-я позиция и преследование первой тройки»: 5 основных моментов 7-го дня
Главные факты официального медального зачета, сформировавшегося после 7-го дня Азиатских игр:
Узбекистан на прочном 4-м месте: Наша делегация с 8 золотыми медалями располагается на четвертой строчке континента в общекомандном зачете;
Общее количество медалей достигло 34: Наши соотечественники завоевали 8 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых медалей;
Преимущество по качеству над Казахстаном: Несмотря на то, что у Казахстана также 8 золотых медалей, Узбекистан занимает 4-ю позицию за счет большего количества серебряных наград (17 против 8);
Рекордный отрыв Китая: Представители Пекина вырвались в абсолютные лидеры со 107 золотыми и в общей сложности 176 медалями;
Впереди новые финалы: Перед решающими поединками в боксе, единоборствах и командных видах спорта у Узбекистана есть отличные шансы сохранить за собой место в первой четверке.
Азиатские игры: Таблица медалей ТОП-10 стран по итогам 7-го дня
Официальная таблица соревнований и сравнение результатов сборных:
Место
Страна / Сборная
Золото (Голд)
Серебро (Силвер)
Бронза (Бронзе)
Общее количество медалей
1
Китай (Пеопле'с Републик оф Чина)
107
41
28
176
2
Япония (Джапан)
31
49
49
129
3
Южная Корея (Републик оф Кореа)
16
21
36
73
4
УЗБЕКИСТАН (Узбекистан)
8
17
9
34
5
Казахстан (Казахстан)
8
8
19
35
6
Таиланд (Таиланд)
8
7
9
24
7
Иран (ИР Иран)
7
14
7
28
8
Бахрейн (Бахраин)
7
2
2
11
9
КНДР (ПРК)
5
5
4
14
10
Индия (Индиа)
4
12
14
30
Спортивная экспертиза: Почему нахождение Узбекистана на 4-м месте является большим стратегическим успехом?
Выводы международных спортивных экспертов и аналитиков:
«Запас серебра и превосходство в качестве»: 17 серебряных медалей на счету Узбекистана свидетельствуют о том, что наши спортсмены доходили до финала в очень многих дисциплинах; именно разница в серебряных наградах ставит нас выше Казахстана (8 серебряных) и Таиланда (7 серебряных);
Уверенный шаг следом за мощнейшей «тройкой» Азии: Китай, Япония и Южная Корея считаются мировыми лидерами по своей инфраструктуре и количеству спортсменов; занятие 4-го места следом за ними — яркое доказательство того, что Узбекистан превратился в одну из мощнейших спортивных держав континента;
Предстоящие «золотые резервы»: Решающие поединки в наших традиционно сильных видах спорта, таких как бокс, таэквондо, кураш и тяжелая атлетика, только начинаются; это позволит нашей делегации удвоить количество золотых медалей и не упускать 4-е место до конца соревнований.
А как вы считаете, сможет ли спортивная делегация Узбекистана успешно сохранить 4-е место до окончания Азиатских игр или преследующие соперники усилят давление? В каком из предстоящих видов спорта вы ждете больше всего золотых медалей? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим анализом со всеми болельщиками, чтобы поддержать наших спортсменов!
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