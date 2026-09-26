Узбекистан разгромил Армению со счетом 3,5:0,5 и стал единоличным лидером!
На проходящей в Самарканде 46-й Всемирной шахматной олимпиаде сборная Узбекистана сделала решающий шаг с абсолютным преимуществом к историческому чемпионству. В важнейшем и напряженном 10-м туре соревнований наши представители сели за доски против одной из сильнейших сборных мировых шахмат — национальной сборной Армении. В матче, прошедшем под высоким давлением и в бескомпромиссной тактической борьбе, узбекские гроссмейстеры одержали крупную и сокрушительную победу над соперниками со счетом 3,5:0,5.
Если на первой доске Нодирбек Абдусатторов, выступавший черными фигурами, одержал великолепную победу над Айком Мартиросяном, то Жавохир Синдаров одолел Роберта Ованнисяна, а Мухиддин Мадаминов сломил сопротивление опытного Габриэла Саргисяна; Нодирбек Якуббоев записал на свой счет важную ничью в поединке со Шантом Саргсяном. Благодаря этой победе команда Узбекистана-1 довела количество очков до 18, укрепив единоличное лидерство в турнирной таблице всего за один тур до окончания олимпиады. Данный триумф в Самарканде практически предрешил выход нашей страны на исторический пьедестал почета.
«Счет 3,5:0,5, 18 очков и единоличное лидерство»: 5 главных моментов победы над Арменией
Наиболее важные официальные результаты и факты центрального матча 10-го тура:
Сокрушительный счет 3,5:0,5: Узбекистан-1 победил сильную сборную Армении с сухим счетом;
Триумф Абдусатторова черными фигурами: На 1-й доске Нодирбек Абдусатторов обыграл Айка Мартиросяна со счетом 1:0;
Важные очки Синдарова и Мадаминова: Жавохир и Мухиддин победили в своих партиях белыми фигурами, обеспечив преимущество команды;
Единоличное лидерство с 18 очками: За один тур до окончания олимпиады наша сборная занимает абсолютное 1-е место в турнирной таблице;
У порога золотых медалей: Положительный результат в последнем туре официально принесет Самарканду кубок и золото 46-й олимпиады.
Всемирная шахматная олимпиада (10-тур): Подробности матча Армения — Узбекистан
Таблица поединков по доскам и зафиксированных итоговых результатов:
Порядок досок и фигуры
Шахматист белыми фигурами
Шахматист черными фигурами
Зафиксированный результат
Влияние на матч и вывод
1-я доска (Черные фигуры)
Айк Мартиросян (Армения)
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
0 : 1
Важная гостевая победа лидера черными фигурами
2-я доска (Белые фигуры)
Жавохир Синдаров (Узбекистан)
Роберт Ованнисян (Армения)
1 : 0
Уверенная и бескомпромиссная атакующая победа
3-я доска (Черные фигуры)
Шант Саргсян (Армения)
Нодирбек Якуббоев (Узбекистан)
0,5 : 0,5
Стратегически важная и хладнокровная ничья
4-я доска (Белые фигуры)
Мухиддин Мадаминов (Узбекистан)
Габриэл Саргисян (Армения)
1 : 0
Яркий триумф над опытным гроссмейстером
ИТОГОВЫЙ СЧЕТ
0,5 : 3,5
Узбекистан — единоличный лидер с 18 очками!
Шахматная экспертиза: Почему счет 3,5:0,5 — залог чемпионства?
Выводы международных гроссмейстеров и экспертов:
«Падение армянской стены»: На командных олимпиадах Армения традиционно считалась одной из самых стабильных и непобедимых сборных; победа над ними со счетом 3,5:0,5 продемонстрировала, что узбекские шахматисты сегодня обладают непревзойденной силой в мире;
Всплеск Мадаминова и глубина состава: Победа Мухиддина Мадаминова над такой легендой, как Саргисян, доказала, что наша команда на голову выше соперников не только на 1-2 досках, но и на запасных и нижних досках;
Психологическое преимущество: Выход на единоличное лидерство с 18 очками дает нашим парням огромное психологическое преимущество перед последним 11-м туром, позволяя держать турнирную стратегию в своих руках и обеспечить золотую медаль.
Как вы думаете, с каким счетом сборная Узбекистана оформит чемпионство в последнем 11-м туре самаркандской олимпиады? Игра какого из наших гроссмейстеров произвела на вас наибольшее впечатление в сегодняшнем разгроме со счетом 3,5:0,5? Оставляйте свои личные поздравления и комментарии внизу и разделяйте эту великую победу в истории спорта нашей страны со всеми соотечественниками!
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