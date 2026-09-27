Потушивший пожар спасатель совершил намаз на крыше машины

В турецкой провинции Элязыг в районе Ашагыдемирташ произошло возгорание поля. После получения сообщения сотрудники управления пожарной безопасности города Элязыг прибыли на место происшествия, взяли пламя под контроль и потушили пожар. Об этом сообщает ИХА.

После этого один из пожарных заметил, что до окончания времени послеполуденного намаза (аср) осталось всего несколько минут. Чтобы вовремя совершить молитву, он поднялся на крышу пожарной машины, стоявшей на месте происшествия, и прочитал намаз.

Момент совершения пожарным намаза на крыше машины был снят на камеру телефона одним из местных жителей. Позже эта видеозапись распространилась в интернете и привлекла внимание в социальных сетях.